Mauvaise nouvelle pour les amateurs de ce réputé restaurant du Mile-End

Les amateurs de l’heure du brunch dans le Mile-End devront faire un petit deuil, car l’une des adresses par excellence du quartier ferme ses portes pour une durée d’au moins deux mois.

Eh oui, le restaurant Lawrence situé au coin de la Main et de la rue Fairmount a mentionné, sur ses réseaux sociaux la semaine dernière, que l’équipe prenait une pause pour faire des «rénovations» physiques, mais aussi spirituelles.

On peut donc en déduire qu’après une dizaine d’années à servir d’excellents brunchs, des huitres bien fraiches et des plats faits à partir d’aliments locaux, le Lawrence désire se renouveler et proposer une version 2.0 de son concept.

Par chance, si vous êtes fans du Lawrence, ses deux petits frères le Larrys et la Boucherie Lawrence restent ouverts pendant la crise d’adolescence de leur ainé. Vous pouvez donc toujours vous procurer votre viande locale respectueusement élevée ainsi qu’aller partager quelques plats et boire un verre entre amis au Larrys.

Reste qu’on a bien hâte à la réouverture de Lawrence 2.0! Allez, seulement deux petits mois d’attente!

