Mérule pleureuse: Québec vient en aide aux victimes

Des propriétaires qui luttent contre un champignon dévastateur sont soulagés que le gouvernement reconnaisse enfin ce fléau en versant une aide de plus de 5M$ sur trois ans.

«On est extrêmement heureux, ça fait quatre ans qu’on milite pour avoir une reconnaissance du gouvernement. C’est la première fois qu’on voit qu’il y a une action concrète de leur part», se réjouit Maxime Boivin, porte-parole du regroupement Mérule pleureuse Québec, qui a lui-même dû détruire sa maison en raison de ce champignon.

La mérule pleureuse, aussi surnommée le «cancer du bâtiment» s’attaque à la cellulose du bois, et entraîne sa décomposition. Elle se développe dans des milieux obscurs, très humides et avec peu de ventilation.

Elle s’étend facilement parce qu’elle transporte avec elle les conditions propices à son expansion.

Subventions

La ministre de la protection des consommateurs et de l’habitation, Lise Thériault, a annoncé mardi que 5,6M$ seront investis pour soutenir les familles touchées par la mérule et améliorer les connaissances de ce champignon.

«Enfin, vous aurez du soutien pour décontaminer votre propriété, car la Société d’habitation du Québec consacrera 5 millions de dollars sur trois ans», a souligné la ministre dans un point de presse mardi matin. Les modalités de ce programme devraient être définies dans les prochains mois.

Une subvention de 200 000$ sera aussi accordée à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour réaliser un projet de recherche pour en savoir plus sur la mérule.

Le même montant sera aussi donné au Bureau de normalisation du Québec afin d’élaborer des normes pour décontaminer les résidences touchées.

Des cas chaque semaine

Finalement, 180 000$ sera accordé à l’organisme Mérule pleureuse qui vient en aide et guide les familles aux prises avec la mérule.

«On va avoir une personne à temps plein qui va commencer dans les prochains mois pour faire la liaison avec les familles. On le fait déjà bénévolement, on agit comme premier répondant pour ces familles qui nous appellent souvent en détresse psychologique. On les écoute, on les oriente, on leur donne des pistes de solution, des contacts de firmes de décontamination. On pourra augmenter l'offre de services», mentionne M. Boivin.

Il y a un peu plus de 200 cas de mérule pleureuse répertoriés au Québec. M. Boivin soutient cependant que deux ou trois nouveaux cas sont rapportés chaque semaine à son organisme.