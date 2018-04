Rinat Valiev cédé au Rocket de Laval

Le Canadien de Montréal a rétrogradé le défenseur Rinat Valiev à sa filiale de la Ligue américaine de hockey (LAH), le Rocket de Laval, mardi.

Acquis des Maple Leafs de Toronto par le biais d’une transaction ayant envoyé l’attaquant Tomas Plekanec dans la Ville Reine le 25 février, le Russe de 22 ans a disputé deux matchs avec le Tricolore avant de subir une blessure au bas du corps le 8 mars en Floride. Après avoir pris part à l’entraînement du Canadien en matinée, il a pris le chemin de Laval. Valiev a totalisé 16 points en 41 rencontres dans la Ligue américaine cette saison.

Par ailleurs, le Rocket a accordé un contrat d’essai amateur à l’attaquant Tye Felhaber et au défenseur Garrett McFadden. Les deux joueurs ont passé la campagne dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. Felhaber a totalisé 31 buts et 39 mentions d’aide pour 70 points en 68 rencontres avec les 67’s d’Ottawa. Il a ajouté quatre points, dont deux filets, en cinq joutes éliminatoires.

Pour sa part, McFadden a inscrit six buts et 38 aides pour 44 points en 68 sorties avec le Storm de Guelph, tout en conservant un différentiel de -25. En séries, il a participé à six affrontements, amassant trois points.

Le club-école du Canadien croupit dans les bas-fonds de la section Nord de la Ligue américaine avec 57 points. Il accueillera les Americans de Rochester, mercredi.