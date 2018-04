Saphir Taïder n’a pas impressionné l’entraîneur de l’Algérie

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Saphir Taïder a été cloué au banc par l’instructeur-chef de l’équipe nationale algérienne, Rabah Madjer, lors des deux récents matchs amicaux de son pays et celui-ci a justifié sa décision par une forme physique insatisfaisante du joueur de 26 ans.

Taïder n’a pas joué une seule minute au cours des duels contre la Tanzanie et l’Iran. Durant l’affrontement face à l’équipe perse, le principal intéressé a fait parler de lui en quittant le banc des siens avant le dernier coup de sifflet. Son instructeur lui a même fait porter – à son insu – un chandail GPS afin de mesurer ses efforts à l’entraînement.

«J’ai entendu quelques rumeurs sur lui, mais je voulais voir son comportement et son rendement. Il avait des problèmes physiques et il était loin de sa forme. J’ai décidé avec le médecin de l’équipe de lui faire porter un gilet GPS sans qu’il ne le sache pour qu’il nous montre ce qu’il fait pendant les entraînements et je vous laisse deviner comment étaient les résultats», a déclaré Madjer par le biais de propos rapportés par le site spécialité DZfoot.

Taïder réplique

N’étant visiblement pas sur la même longueur d’onde que l’entraîneur, Taïder s’est dit en désaccord avec ce que Madjer a affirmé.

«Je dis que nous l’avons utilisé [le gilet GPS] durant le stage en équipe nationale une seule et unique fois pour une séance légère qui a duré 15 à 20 minutes maximum, a-t-il émis au site Competition.dz. En toute sincérité, je n’arrive pas trop à comprendre comment on peut en déduire que ma forme physique n’était pas bonne.»

«Juste avant d’arriver en sélection le 18 mars, j’ai été choisi dans le onze de la semaine de la Major League Soccer. Voilà pourquoi je ne comprends pas les propos de l’instructeur concernant mon état physique. Franchement, j’aurais préféré entendre autre chose, mais bon», a-t-il poursuivi.

Dialogue de sourds

Celui ayant inscrit une mention d’aide en quatre sorties avec l’Impact cette saison n’en veut pas à Madjer, mais la perception des choses semble bien différente de chaque côté.

«Je lui ai dit que je respectais ses choix. [...] Par contre, je lui ai dit aussi que je ne comprenais pas son choix de me faire venir de très loin pour que je reste sur le banc, a-t-il indiqué. J’aurais aimé avoir un minimum de considération. Il m’a répondu que je n’étais pas au sommet de ma forme. J’ai précisé que je me sentais bien, [...] il n’a pas voulu m’en dire plus. J’étais triste forcement et déçu, une boule au ventre, je ne comprenais pas, et notre discussion s’est terminée là-dessus.»