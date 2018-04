Un conducteur de Mustang sème les policiers à 240 km/h

Des policiers du Colorado ont dû abandonner une poursuite à haute vitesse durant la fin de semaine de Pâques, au Colorado.

À bord d’une Ford Mustang, le chauffard inconnu circulait vers l’Ouest sur l’autoroute 70 à environ 225 km/h quand les policiers ont entamé la poursuite. Au lieu de s’immobiliser à la vue des gyrophares, le conducteur a plutôt accéléré jusqu’à 240 km/h à bord de son bolide américain. Les agents n’ont jamais pu le retrouver.

«Ils ont essayé de le rattraper, mais ils n’ont pas réussi», a confirmé Gary Cooper, porte-parole du service de police du Colorado, dans une entrevue avec le Denver Post.

Selon lui, circuler ainsi à plus du double de la limite permise en pleine nuit peut s’avérer mortel, et les policiers ont décidé de ne pas risquer leur vie et ont simplement abandonné la poursuite.

Quelque part au Colorado, il y a un conducteur téméraire qui s’en est drôlement bien sorti.