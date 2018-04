Affaire Atwal : le conseiller à la sécurité témoignera en comité à Ottawa

OTTAWA – Après avoir dit non à l’opposition durant des semaines, le gouvernement de Justin Trudeau fait volte-face et laissera le conseiller à la sécurité nationale témoigner en comité au sujet de l’invitation d’un ex-extrémiste sikh à une réception officielle lors du séjour en Inde du premier ministre.

Le conseiller Daniel Jean «a écrit au président du Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour offrir au comité permanent, si celui-ci le souhaite, une séance d'information non classifiée le plus tôt possible», a indiqué mercredi le bureau du conseil privé.

Ce développement survient alors que le chef conservateur, Andrew Scheer, a accepté, la veille, de rencontrer M. Jean pour un breffage technique sur la controverse. En tant que membre du conseil privé, M. Scheer aura droit à une séance d'information classifiée.

Le bureau du conseil privé a proposé la semaine dernière au leader de l’opposition officielle le même breffage technique que M. Jean a donné aux journalistes sur l’invitation de Jaspal Atwal, un homme reconnu coupable de tentative meurtre sur un ministre indien en 1986, à une réception officielle en présence du premier ministre à New Delhi.

Le conseiller avait imputé l’incident à des factions au sein du gouvernement indien, des informations que le bureau du premier ministre n’a pas voulu fournir aux députés. Le gouvernement indien avait contredit cette thèse.

Alors que le gouvernement a défait, début mars, des motions visant à entendre Daniel Jean en comité, l’opposition officielle a talonné les libéraux sur le sujet durant des semaines à la période de questions et a procédé à de l’obstruction en Chambre.