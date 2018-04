Beaucoup de pluie à Sherbrooke

SHERBROOKE - Environnement Canada prévoyait entre 15 et 25 millimètres de pluie, mercredi, sur l'ensemble de l'Estrie, causant au passage quelques désagréments.

«On arrive à nos cours mouillés, de bord en bord ; c'est pas drôle », se désole un étudiant non identifié de l'Université Bishop’s.

Les piétons devaient faire preuve d'une grande prudence pour ne pas se faire éclabousser par les voitures. Les importantes quantités de pluie ont créé un ruissellement dans les rues, sans compter les risques accrus d'aquaplanage.

«Le niveau de la majorité des cours d'eau a augmenté de façon soutenue tout au long de la journée, mais on s'attend à une crue plus importante tard ce soir ou durant la nuit», a expliqué Pierre Corbin, directeur des opérations à Hydro Météo.

La rivière aux saumons, la rivière Saint-François ainsi que la rivière Cookshire-Eaton sont sous haute surveillance. Par exemple, la rivière Saint-François est montée de deux pieds en quatre heures.

«Quand on se compare, on se console! Les autres régions ont eu de la neige, je préfère de loin recevoir de la pluie», s'est exclamé un Sherbrookois, non identifié.