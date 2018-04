Faute de joueurs, un terrain de golf pourrait être vendu à des promoteurs immobiliers

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU – La baisse d'achalandage au club de golf Les Légendes de Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait inciter le propriétaire des lieux à vendre son terrain à des promoteurs immobiliers, au grand dam des citoyens vivant dans les environs.

Un changement de zonage devra d'abord être accordé, mais les citoyens craignent que les consultations publiques soient biaisées. C'est que la loi 122, adoptée en juin dernier, permet aux villes d'être exemptées de l'obligation de tenir un référendum citoyen. Ainsi, c'est le conseil municipal qui devra trancher.

Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, s'est engagé durant la campagne électorale à maintenir le zonage de tous les terrains de golf pour éviter leur destruction au profit de développements immobiliers, mais puisqu'il est minoritaire au conseil municipal, sa promesse risque de ne pas être honorée.

« La majorité des conseillers ouvrent la porte et veulent évaluer les conséquences d'une éventuelle construction, ce qui nous laisse croire que le processus est bidon», a déploré Robert Guinta, un des résidents aux abords du golf qui a payé le gros prix pour être entouré de vert.

Baisse d'achalandage

Le club de golf Les Légendes est décrit comme un des plus beaux terrains de la Rive-Sud de Montréal. Le parcours de 18 trous compte des obstacles d'eau et des trous même similaires aux grands terrains de la PGA.

Cependant, le sport attire de moins en moins de joueurs. «Il s'est construit trop de terrains de golf dans les années 80 et 90 au Québec et la nouvelle génération n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas de relève et on constate une baisse d'achalandage», a soutenu le propriétaire du terrain de golf, Jean Morin.

M. Morin a refusé de confirmer ses intentions de vendre, mais a réitéré que son terrain lui appartient et qu'il peut en faire ce que bon lui semble. Le terrain de golf de plus de six millions de pieds carrés pourrait être vendu pour environ 50 millions $ à des promoteurs, selon la municipalité.

500 nouvelles résidences

Si la Ville va de l'avant avec un changement de zonage, ce sont plus de 500 résidences qui pourraient y être construites. Si certains conseillers y voient une entrée d'argent intéressante pour la ville, le maire a une tout autre vision pour la municipalité.

« Ce qu'il faut, c'est développer le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec des commerces, des restaurants pour que les citoyens travaillent ici et y dépensent leur argent. Construire de nouvelles résidences, oui, ça amène des taxes, mais ça amène aussi des dépenses en services de la ville», a expliqué M. Laplante.

Selon lui, les conseillers qui voteront à l'encontre de la volonté des citoyens en payeront le prix politique.