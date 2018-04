Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Rosie & The Riveters

Ce groupe de musique jazz originaire de Saskatoon rappel à la première écoute le style et la musique d’une époque révolue, mais est profondément ancrée dans le monde contemporain et plus particulièrement, dans le mouvement féministe des dernières années. Le nom de la formation fait référence à « Rosie la riveteuse », une icône de la femme forte et indépendante datant de la Deuxième Guerre mondiale connue par plusieurs sous forme d’une affiche de propagande américaine titrée We Can Do It!. *Ce soir à 20h au Upstairs, 1254 rue Mackay

Je sors

Ciné-spectacle : Macbeth

Le cinéma Beaubien présente ce soir une projection en directe de l’opéra inspiré du classique de William Shakespeare et composé au 19e siècle par l’italien Giuseppe Verdi. Sous la direction d’Antonio Pappano, ce spectacle de la troupe anglaise The Royal Opera raconte l’histoire tragique d’un guerrier sans pitié ne reculant devant rien pour devenir roi. *Ce soir à 19h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Musique : Better Person

L’artiste basé à Berlin en Allemagne est en spectacle ce soir à la Casa del Popolo un an après avoir présenté sa plus récente chanson, Zakochany Czlowiek, depuis son célébre EP intitulé It’s Only You qu’il a sorti en 2016. La chanteuse pop montréalaise June Moon connue sous le nom d’artiste Forever assurera la première partie du spectacle. *Ce soir à 21h à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Musique : Wild Child

La mini-orchestre indie-pop Wild Child est de passage à Montréal ce soir pour présenter l’album Expectations, leur plus récente production réalisée un peu partout à travers le monde avec l’aide de nombreux musiciens et producteurs admirés par les membres de la formation. Le groupe originaire de Austin au Texas sera accompagné ce soir par la formation folk The Wild Reeds. *Ce soir à 19h au Théâtre Fairmount, 5240 avenue du Parc

Danse : anOther

Ce spectacle multimédia mélange performance et chorégraphie à un décor presque perturbant et une musique insolite pour présenter une étude du corps en transformation. Cette production est la création de la chorégraphe, interprète et vidéaste Dana Gingras qui a travaillé sur ce projet avec le duo de Group A et l’artiste multimédia Sonya Stefan. *Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Cinéma : La Villa

Ce film du réalisateur français Robert Guédiguian raconte l’histoire d’une famille qui se retrouve à la maison familiale pour s’occuper de leur père mourant. À travers cette triste réunion dans cette paisible villa située au bord de la mer, les frères et la sœur auront à composer avec non seulement le présent, mais surtout avec le passé. *Sorti au Québec le 30 mars

Je reste

Livre : Nanimissuat – Île-tonnerre de Natasha Kanapé Fontaine

Ce recueil de poèmes de l’auteure innue Natasha Kanapé Fontaine, connu pour son rôle d’ Eyota Standing Bear dans Unité 9, met en scène les propos et sentiments d’une femme seule vivant sur une île isolée. La poète a publiée son premier ouvrage, N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, en 2012 et s’est notamment mérité le Prix d’excellence de la Société des Écrivains francophones d’Amérique avec ce livre. *Sorti en librairie le 3 mars

Film : Jane

Pour réaliser ce documentaire sur la vie de l’anthropologiste Jane Goodall, le cinéaste Brett Morgen a utilisé des images tirées de plus de 100 heures de film conservées dans les archives de National Geographic. Le résultat final est un portrait intimiste de la célèbre experte des chimpanzés et de son intéressante carrière. *Sorti en DVD le 3 avril

Album : Premier Juin de Lydia Képinski

Cet album de l’artiste montréalaise Lydia Képinski marque le retour en force de la gagnante des Francouvertes 2017. L’opus de huit chansons vient plus d’un an après la sortie de son premier EP qui avait reçu plusieurs bonnes critiques. La chanteuse pop a notamment ouvert pour les artistes Safia Nolin, Charlotte Cardin, Alex Nevsky, Pierre Kwenders et Pascale Picard depuis ses débuts. *Sorti le 3 avril