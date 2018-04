Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Maude Audet

Photo Courtoisie

La chanteuse québécoise Maude Audet est à la Sala Rossa ce soir pour présenter aux Montréalais son tout dernier album intitulé Comme une odeur de déclin qui est sorti à l’automne dernier. L’artiste qui mélange avec douceur folk, rock et une touche de grunge a notamment pu compter sur l’aide d’Ariane Moffatt pour ce deuxième opus et s’est aussi laissée inspiré d’artistes tels Feist et PJ Harvey. La musicienne Rachel Leblanc du groupe Vanille assurera la première partie du spectacle. *Ce soir à 20h à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Musique : Milk & Bone

Photo Courtoisie

Le duo musical composé de Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne donne un concert ce soir à Montréal un peu plus de deux mois après avoir sorti Deception Bay, leur deuxième album en carrière. La formation visitera ensuite plusieurs grandes villes d’Europe durant le mois d’avril. Pour ceux et celles incapables de se trouver des billets à la dernière minute, le groupe sera de retour en tournée au Québec cet automne. *Ce soir à 20h au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame Ouest

Danse : Again

Photo Courtoisie

Ce spectacle de danse contemporaine nous vient directement de Norvège, pays d’origine de la troupe de calibre international Zero Visibility Corp. Le spectacle présenté jusqu’à samedi met en vedette les interprètes Line Tørmoen, Camilla Spidsøe Cohen, Mate Meszaros, Pia Elton Hammer et, en tant que danseuse invitée, Anne Plamondon. *Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve, 260 De Maisonneuve Ouest

Musique : Orchestre national de jazz

Photo Courtoisie

L’Orchestre national de jazz jouera ce soir avec le célèbre chanteur, saxophoniste et chef d’orchestre norvégien Bendik Hofseth. La formation fondée en 2013 et ses 21 musiciens de talent présenteront au public montréalais les nombreuses œuvres vocales et instrumentales de l’artiste nordique qui, en 1987, a connu ses premiers succès aux États-Unis avec le groupe Steps Ahead. *Ce soir à 20h à l’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Théâtre : Hroses

Photo Courtoisie

Cette pièce écrite et mise en scène par Jill Connell raconte le récit de deux familles très différentes, l’une travaillant sur les mines de sucre des environs et l’autre sur la ferme de papier, qui entre en conflit lorsqu’un des deux clans empiète sur le territoire de l’autre. À travers cette histoire, deux personnes trouvent l’amour malgré cette guerre belliqueuse. *Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine Est

Cinéma : Marvin ou la belle éducation

Photo Courtoisie

Ce film réalisé et coécrit par la cinéaste Anne Fontaine, notamment connue pour les films Coco avant Chanel et Les innocentes, suit les aventures de Marvin, un jeune homme qui décide de quitter son petit village pour tenter de devenir acteur. Une intéressante histoire d’une personne qui fait tout, non seulement pour atteindre son rêve, mais pour devenir la personne qu’il a toujours voulu être. *Sorti en salle le 30 mars

Je reste

Livre : L’étrange odeur du safran de Miléna Babin

Photo Courtoisie

Ce deuxième roman de l’auteure québécoise Miléna Babin se déroule en 1988 dans la région du Bas-Saint-Laurent où Nil, une fille devant notamment composer avec une famille contrôlante, fait la rencontre d’un trafiquant de safran, cette rare épice aux couleurs orangées et au gout si prononcé. La jeune écrivaine originaire de Carleton-sur-Mer a aussi publié Les Fantômes fument en cachette en 2014. *Sorti en librairie le 4 avril

Série : Genius saison 1

Photo Courtoisie

Cette série originale de National Geographic plonge dans la vie d’Albert Einstein, le célèbre physicien et récipiendaire du prix Nobel de physique en 1921. Cette production combinant drame et histoire compte raconter le récit de plusieurs grands noms de l’histoire de l’humanité. La deuxième saison se concentrera sur la vie du grand peintre espagnol Pablo Picasso. *Sorti en DVD le 3 avril

Album : Les Cris et les fleurs de Rémi Chassé

Photo Courtoisie

Ce tout premier album du finaliste de l’émission La Voix en 2014 a été réalisé par le guitariste Huber Maheux et Guillaume Beauregard, le fondateur du groupe punk rock Les Vulgaires Machins. Rémi Chassé avait auparavant publié trois albums avec le groupe Tailor Made Fable, avec qui il a aussi tourné en Amérique du Nord et en Europe. *Sorti le 30 mars