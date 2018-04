Étonnant que l’idée n’est pas venue du 24, Sussex Drive à Ottawa. Dimanche dernier, à Glendale, en banlieue de Los Angeles, on inaugurait le premier Musée des Selfies. Voilà, les égoportraits viennent d’entrer dans l’univers de l’art. C’est beaucoup plus qu’une simple photographie, dit-on. J’imagine que les chefs-d’œuvre éliminent les prises amateurs où on voit le bras de l’auteur ou les ouvrages croqués de trop près donnant l’impression que le cliché du visage a été pris sur une bouilloire.