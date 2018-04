Le Cinéma du Parc organise une soirée « Bring Your Own Dog »

«OH MY GOD»! Le Cinéma du Parc vous invite à un visionnement plus que spécial et ça implique des petites bêtes poilues qui jappent!

En effet, il y aura une séance de ISLE OF DOGS, le plus récent film du prodigieux Wes Anderson, et vous pourrez y assister en compagnie de votre beau pitou! OUI!

La séance aura lieu le dimanche 15 avril à 21h. Tout le monde aura besoin d’un billet pour assister à la projection. Vous devrez donc vous procurer votre propre billet, ainsi qu’un billet au prix de 9$ (quand même) pour votre animal de compagnie. Si jamais vous achetez vos billets en ligne, vous devez tout simplement sélectionner le tarif « enfant 13- » pour votre chien. À noter que le film sera projeté en version originale anglaise avec des sous-titres français.

page Facebook Cinéma du Parc

Quelques règles s’appliqueront lors de ce visionnement spécial :

Votre chien devra être en laisse en tout temps.

Votre chien doit apporter sa doudou pour couvrir le banc. Le Cinéma du Parc semble ne pas vouloir de poil sur les sièges!

Si votre chien devient agressif ou incontrôlable durant le film, vous serez obligé de quitter.

Bon visionnement!

