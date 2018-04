Le parti de l’ancien maire de Montréal Denis Coderre blâme son concepteur web pour la fuite massive de données personnelles qu’a révélée notre Bureau d’enquête hier. La firme en question a fait affaire avec plus d’une quinzaine de formations politiques, dont le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, selon son site web.

« Devant ces nouvelles informations, je dois malheureusement conclure que Logi K ne nous a pas donné l’heure juste, dit le directeur. L’entreprise effectue une nouvelle investigation et notre parti attend des réponses de sa part. »

Jusqu’à hier, le site de l’entreprise, democratik.org, faisait sur sa page d’accueil une énumération des partis politiques avec lesquels elle a fait affaire. Parmi eux figurent le Parti libéral du Québec et les partis des maires actuels de Montréal et Québec, Projet Montréal et Équipe Labeaume.