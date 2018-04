Le Rouge et Or recrute la meilleure joueuse collégiale

La défenseure centrale Ariane Routhier poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

La joueuse par excellence dans le circuit collégial Division 1 a confirmé sa décision, mercredi. « J’ai considéré les bourses offertes ailleurs, mais au fond je voulais vraiment aller à Laval, a raconté Routhier. L’entraîneur de Sherbrooke est venu me rencontrer à Québec. Le départ de deux partantes à ma position a aussi pesé dans la balance. Je jouais 90 minutes par match à Garneau et je veux voir de l’action le plus tôt possible dans le circuit universitaire. »

« Je pense que je peux faire ma place rapidement sur le 11 partant, de poursuivre le produit des Élans de Garneau. Je vise une place comme partante et ne pas subir de défaite. En trois ans à Garneau, on n’a pas perdu un match et remporté trois championnats canadiens. »

En plus du Vert & Or, les Patriotes de l’UQTR et les Gee Gees d’Ottawa ont démontré de l’intérêt à la joueuse par excellence au dernier championnat canadien qui n’a pas regardé l’option de la NCAA.

L’arrivée de Routhier tombe pile pour le Rouge et Or. « C’est la meilleure défenseure centrale à sortir du réseau collégial et notre plus gros morceau de la cuvée de recrutement, a affirmé l’entraîneur-chef Helder Duarte. Elle est très forte en duel et excellente pour anticiper le jeu de l’adversaire. Passionnée et dédiée à l’équipe, elle cadre parfaitement avec l’attitude Rouge et Or. Elle va avoir du temps de jeu dès sa première année et elle pourrait même déloger nos deux vétérans. Avec le départ de Mélissa Roy et de Marie-Sandra Ujeneza, on devait rentrer une joueuse d’avenir au poste de défenseure centrale. »

Routhier évoluera cet été avec le Dynamo de Québec au sein de la PLSQ. Daphné Blouin et Amélie Cloutier se sont de leur côté greffées au Rouge et Or en janvier et elles ont participé à la saison intérieure.

Joueuse française

Duarte refuse de s’emballer pour le moment, mais il croit pouvoir mettre la main sur l’attaquante française Alice Marthouret qui évolue pour le pôle espoir de Lyon. «Je vais y croire quand elle sera sur le terrain, mais ça serait un cadeau du ciel, a-t-il imagé. Elle est jeune (17 ans), mais très rapide. Elle a fait sa demande d’admission à Laval et elle est en attente d’une réponse.»

De retour de France après une tournée avec le programme sport-études de Cardinal-Roy, Duarte a pu la voir à l’œuvre. «On m’avait prévenu de son intérêt, mais je n’avais aucune idée de son potentiel. Quand nous avons affronté Lyon, je me disais que la numéro 10 était vraiment bonne sans connaître son identité. Quand ses parents sont arrivés au match, je leur ai demandé quel numéro portait leur fille. C’était le 10.»