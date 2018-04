Les excursions de pêche quotidienne facilitées

À compter de samedi, vous allez pouvoir réserver une journée de pêche quotidienne dans une réserve faunique ou un parc national gérés par la Sépaq, en profitant de plusieurs nouveautés.

Tout d’abord, le système de réservation quatre mois à l’avance a été abandonné parce qu’en bout de piste, il causait plus de problèmes que de solutions intéressantes. Le système de réservation sera donc ouvert ce samedi, à compter de 10 h, vous donnant la chance de réserver un des 500 lacs disponibles, selon l’horaire prévu. Ainsi, à 10 h, vous pourrez réserver dans les parcs nationaux d’Aiguebelle, Fjord-du-Saguenay, Gaspésie, Grands-Jardins, Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Lac Témiscouata, Monts-Valin et Opémican. Pour les réserves fauniques, à la même heure, il y aura Ashuapmushuan, Matane, Papineau-Labelle, Port-Cartier–Sept-Îles, Port-Daniel (sauf pour le saumon) Rimouski et Rouge-Matawin. À 11 h 30, ce sera le parc national du Mont-Tremblant et la réserve faunique de La Vérendrye. À 13 h, le parc national de la Jacques-Cartier, les réserves fauniques des Laurentides et de Portneuf. Enfin, à 14 h 30, ce sera le tour de la réserve faunique de Mastigouche, excluant la pêche à la journée au lac au Sorcier.

SALLE D’ATTENTE

Une salle d’attente virtuelle sera en place lors de l’ouverture des réservations. On a pris cette décision afin de protéger votre ordre de priorité lors des périodes d’achalandage sur le site web transactionnel.

Quinze minutes avant l’ouverture de chacune des périodes de réservations, vous pourrez accéder à la salle d’attente. Une fois que la période que vous visez sera ouverte, vous serez redirigé dans la file d’attente et obtiendrez automatiquement une place aléatoire. Quelques minutes plus tard, vous serez redirigé vers le site des transactions pour effectuer votre réservation. Pour accélérer le tout, il est conseillé de créer à l’avance votre profil de client en ligne sur le site de la Sépaq.

Cette nouvelle façon de procéder devrait permettre l’accès aux lacs au plus grand nombre de pêcheurs possible.

Si vous choisissez de réserver par téléphone, ce sera toujours possible au 1 800 665-6527 selon le principe du premier arrivé, premier servi.

LES CARTES DES LACS

Comme autre nouveauté, la Sépaq offre aux amateurs de pêche un outil unique, les cartes des lacs. En plus de la bathymétrie, vous pourrez trouver, pour chaque lac, les meilleurs sites de pêche pour les quatre espèces vedettes du réseau : la truite mouchetée, la truite grise (touladi), le brochet et le doré. Plus de 1700 sites de pêche sont identifiés par les guides qui pêchent dans ces plans d’eau depuis de nombreuses années. Pour les télécharger, il vous suffira de vous rendre sur le site www.sepaq.com dans la section Information cartothèque pour le lac qui vous intéresse. Un outil essentiel afin de connaître beaucoup plus de succès lors de ces aventures d’une journée.