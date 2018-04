Les femmes s’élanceront à Augusta

AUGUSTA | Le nouveau président du Augusta National a livré sa première conférence de presse en marge du Tournoi des Maîtres mercredi. Il a frappé un long coup en annonçant la tenue d’un championnat amateur féminin.

Fred Ridley veut contribuer au rayonnement du golf, c’est pourquoi dès l’an prochain, les dirigeants du club sélect de la Georgie organiseront le Championnat amateur féminin du Augusta National.

« Cet événement aura un impact significatif sur le golf féminin et son avenir, a indiqué Ridley. Nous souhaitons et espérons qu’il saura insuffler l’énergie nécessaire à celles qui adorent ce sport, en plus d’inspirer les autres qui rêvent de jouer sur nos allées. »

Sous la formule d’un championnat par coup de 54 trous, celui-ci sera disputé la semaine précédant le Tournoi des Maîtres en réunissant 72 golfeuses internationales. Elles seront sélectionnées selon le classement mondial amateur.

Les deux premières rondes auront lieu au club de golf Champions Retreat à Augusta, alors que la ronde finale se tiendra sur les allées ondulées du Augusta National avec les 30 meilleures golfeuses ayant résisté au couperet.

C’est donc dire que, pour la première fois de l’histoire, une femme sera couronnée sur les lieux du Tournoi des Maîtres.