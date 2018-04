Les vrais noms des chanteuses québécoises

Elles ont une identité musicale qui leur colle à la peau, un nom de scène qu’on connaît bien. Mais on ne peut en dire autant de ce qu’elles signent sur les papiers légaux.

Connaissez-vous ces 15 chanteuses québécoises seulement par leur vrai nom?

Sophia d’Aragon Krim

Photo Stevens Leblanc

Découverte par Marc Déry, Sally Folk s’est présentée aux téléspectateurs de «Belle et Bum» en 2009 avant de fouler une scène au Festival de jazz de Montréal l’année suivante, un album en anglais en poche. L’auteure-compositrice-interprète a commencé à chanter en français en 2013 avec la pièce «Heureux infidèles». Portée par ce succès, elle a efficacement continué dans cette voie.

Marie Aubut

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Marie Carmen a connu son heure de gloire grâce à sa reprise de «L’aigle noir» de Barbara au début des années 1990. Au sommet de sa popularité, la chanteuse originaire de Sainte-Foy a gagné le Félix de l’interprète féminine en 1992 et 1993. Épuisée par la pression de l’industrie musicale, elle s’est éloignée de la scène au cours des années 2000.

Johanne Beauchamp

Photo Toma Iczkovits / Agence QMI

Maintes fois primée à la fin des années 1980 et au début des années 1990 après avoir lancé les chansons «Paradoxale», «Repartir à zéro» et «Les femmes voilées», Joe Bocan a proposé huit albums, dont le plus récent, «Dis-moi Joséphine», en hommage à Joséphine Barker. Elle a amorcé sa carrière à la télé et a brigué, sans succès, un poste de conseillère municipale à Sainte-Marcelline-de-Kildare en 2017.

Marie-Andrée Bergeron

JMTL

Gagnante du Premier Prix d’interprétation et récipiendaire de la Mention du public remis dans le cadre du concours «Ma première Place des Arts» en 2001, Ima s’est forgée une réputation de chanteuse qui rime avec soleil, rythmes dansants et reprises diverses. Elle n’hésite pas à revisiter des œuvres bien connues comme «Happy Xmas (War Is Over)» et «Que Sera Sera».

Julie Brunet

Le nom de Grenadine est né en 2008 alors que Julie Brunet et un ami de l’université cherchaient une identité pour un hypothétique groupe. Six ans plus tard, elle a présenté son premier album complet. Après avoir accompagné Cœur de pirate sur scène avec son violon, elle a décidé de faire confiance à sa douce voix et à ses textes poétiques dans le monde la musique pop.

Doriane Fabreg

MARIE-CLAUDE FOREST/AGENCE QMI

Moitié du duo DobaCaracol qui en a fait danser plus d’un durant la première décennie des années 2000 à Osheaga et à Woodstock en Beauce, Doba a retrouvé ses racines soul et le son des percussions à temps pour lancer un disque éponyme en 2011. Elle continue d’apprécier la présence de nombreux musiciens pour des prestations devant public.

Carole Facal

Le Journal de Québec

Sœur de l’ancien député et ministre Joseph Facal, celle qui se fait appeler Caracol a rapidement tourné la page sur l’aventure DobaCaracol qui a donné la naissance de deux albums en 2001 et 2004. Nommée aux Juno Awards quelques années plus tard, elle a offert des concerts sur les mêmes scènes que la Canadienne Serena Ryder en plus de répandre sa musique dans plusieurs pays d’Europe.

Annie Grenier

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Grande vedette des enfants, Annie Brocoli a marqué l’imaginaire des tout-petits avec Germaine la grenouille, sa coccinelle et son «Broco show». Sur disque, à la télé ou devant son public, elle a diverti et éduqué, se payant des voyages ludiques dans l’espace et les fonds marins, entre autres. À l’été 2017, elle s’est permis une incursion en humour avec un spectacle pour adultes présenté au Zoofest.

Fanny Grosjean

CAMILLE DUFÉTEL/AGENCE QMI

Cofondatrice du trio La Patère rose, Fanny Bloom ne regarde plus en arrière depuis 2012, année lors de laquelle elle a offert «Apprentie guerrière», son premier disque en solo qui lui a permis de gagner le Félix de l’album alternatif. Elle a aussi prouvé qu’elle peut fort bien mélanger son univers à d’autres, comme elle l’a fait avec Patrice Michaud, Daniel Lavoie et Louis-Jean Cormier pour l’émission «Microphone».

Florence Khoriaty

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Sa mère, la soprano Nathalie Choquette, est connue depuis longtemps. Sa sœur, Éléonore Lagacé vue dans la comédie musicale «Footloose», fait de plus en plus sa place. Aussi fille du musicien Hany Khoriarty, Florence K compte quant à elle près de 15 ans d’expérience musicale professionnelle. On lui doit aussi la direction musicale de la soirée Martin on the rock de mars dernier pour contrer la violence sexuelle.

Béatrice Martin

Dario Ayala / Agence QMI

Cœur de pirate n’avait pas encore 20 ans quand elle a pris d’assaut le monde de la musique avec un premier album éponyme contenant le succès «Comme des enfants». L’artiste née dans l’arrondissement d’Outremont, à Montréal, a choisi un nom à mille lieues de sa véritable identité pour représenter l’indépendance, la vengeance et le romantisme.

Tant au Québec qu’en France, les mélomanes sont rapidement tombés sous son charme.

Marjolène Morin

Photo d'archives

Après des années fastes au sein de Corbeau avec les succès «J’lâche pas» et «Illégal», la rockeuse Marjo a lancé un premier album en 1986 sur lequel on retrouve «Chats sauvages». Ce fut la consécration en solo l’année suivante quand elle a mis la main sur quatre Félix, dont celui de l’interprète féminine, étant préférée à Céline Dion, Ginette Reno et Diane Dufresne.

Chloé Pelletier-Gagnon

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Véritable électron libre de la musique québécoise, Klô Pelgag cumule les honneurs depuis qu’elle a commencé à livrer des compositions, avant même d’avoir atteint ses 20 ans. Son premier album complet «L’alchimie des monstres» a écarquillé bien des yeux et ouvert bien des oreilles alors que son deuxième effort longue durée, «L’étoile thoracique» a cimenté son œuvre unique.

Ginette Raynault

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

L’une des plus grandes dames de la chanson au Québec, Ginette Reno n’a plus besoin de présentation. Échelonnée sur plus de 50 ans, son illustre carrière brille de moult honneurs – dont la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale en 2017 – et regorge de pièces populaires, qu’on pense à «Je ne suis qu’une chanson» ou «L’essentiel».

Elle a aussi fait la joie des partisans du Canadien de Montréal quand sa présence lors des séries éliminatoires de 2014 et 2015 au Centre Bell pour chanter l’hymne national a galvanisé les joueurs.

France Rochon

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

France D’Amour n’a pas perdu de temps. En 1992, avec son premier disque «Animal», elle n’a laissé aucun doute quant à ses intentions de «rocker» le Québec. La chanson-titre de l’album et la pièce «Vivante», de son effort «Déchaînée», ont confirmé qu’elle a fait le bon choix. Près de 20 ans plus tard, elle s’est tournée vers le jazz avec «Bubble Bath & Champagne». Une autre initiative bien accueillie.