L’irrésistible flegme des Québécois

On connait tous le légendaire «flegme britannique». Un peuple que l’on dit calme et posé devant les épreuves, petites ou grandes.

Or, il semblerait que ce concept séculaire, du moins selon une étude anglaise rapportée jadis sur le site 20minutes.fr, ne serait qu’une légende...

Or, le flegme québécois, lui, semble bel et bien exister comme phénomène culturel, sociologique et historique.

Un flegme qui, encore aujourd'hui, déteint sur les Québécois, toutes origines confondues.

Du moins, sans la moindre prétention scientifique de ma part, c’est ce qu’on oserait avancer comme hypothèse.

Ce flegme collectif et individuel vient peut-être des débuts de la colonie où, pour survivre, hommes et femmes, ont dû faire face aux pires éléments naturels possibles.

Dont, entre autres, un froid sibérien, de la neige à plus savoir où la mettre et d’immenses distances à parcourir avec des moyens de transport rudimentaires.

De nos jours, on ne mesure plus le courage et la force extrême de caractère de tous ceux et celles qui ont défriché et ouvert ce que nous appelons aujourd’hui le Québec.

Sans compter qu’ils ont aussi défriché et ouvert des pans entiers du reste du continent.

Ce même flegme, sur un thème nettement plus léger, mais néanmoins révélateur d'un phénomène qui perdure, on l’entend aujourd’hui sur toutes les chaînes d’information.

Devant cette tempête qui nous tombe dessus en plein avril – les gens interrogés répondent en effet avec flegme et philosophie.

Du genre : «eh bien, y en avait pas eu en mars, alors on était dus!»; «c’est ça notre pays»; «j’en ai déjà vu en mai, alors en avril, c’est déjà pas pire»; «ben coudonc, c’est de même au Québec», etc....

Comme quoi, le flegme québécois, lui, n’est pas une légende...