Price: un point en commun avec les grands

Où se situe Carey Price dans l’histoire du Canadien ? La question fait l’actualité depuis qu’il a surpassé hier soir la marque de Jacques Plante pour le plus grand nombre de matchs disputés par un gardien dans les annales de l’équipe.

Il faut faire la part des choses. Sans rien enlever aux grands gardiens de l’histoire du Tricolore, les Vézina, Hainsworth, Durnan, Plante, Dryden et Roy ont joué à une époque où la coupe Stanley défilait régulièrement dans les rues de Montréal.

De 1943-1944 à 1978-1979, période au cours de laquelle Bill Durnan, Gerry McNeil, Jacques Plante, Lorne Worsley, Rogatien Vachon et Ken Dryden se sont succédé devant le filet, le Canadien a remporté la coupe Stanley 18 fois.

Ils y ont tous passé

Ces gardiens ont toutefois tous un point en commun avec Price. Ils ont presque tous été hués à un moment de leur carrière à Montréal. Durnan a tiré sa révérence à l’âge de 34 ans en 1950 parce qu’il était à bout de nerfs.

Après lui, McNeil a vécu ce que Jocelyn Thibault a expérimenté après avoir succédé à Roy. Les patins étaient trop grands à chausser. En plus, son entraîneur Dick Irvin était continuellement sur son dos. McNeil m’en avait raconté des vertes et des pas mûres lors d’une entrevue que j’avais réalisée avec lui dans une autre vie.

Plante n’était plus dans les bonnes grâces de Toe Blake non plus quand il a été échangé aux Rangers en 1963. Les amateurs avaient pris Vachon en grippe lorsque le Canadien a raté les séries en 1970.

Dryden se souvient d’avoir été conspué à quelques reprises au Forum à sa dernière saison en 1979. Et on se souvient tous du dernier chapitre de la carrière de Roy dans l’uniforme du Canadien.

Hier soir, Price a fait la paix avec les spectateurs en les saluant avec sa mitaine après la présentation d’une vidéo commémorant son record. Il n’est pas reconnu comme un grand parce qu’il n’a jamais remporté la coupe Stanley. Il réalisera peut-être son rêve avec une autre équipe un jour.