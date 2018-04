Quand Montréal est attaqué par des guêpes géantes

Montréal devient le théâtre d’un futur apocalyptique habité par d’énormes guêpes mangeuses d’hommes dans le tout premier roman d’un écrivain québécois qui étudie les insectes à l’université.

Le livre de science-fiction «Dévorés», de l’auteur et étudiant à la maitrise en entomologie Charles-Étienne Ferland, raconte le récit d’un jeune homme qui tente de survivre dans un univers dystopique où des insectes géants se mettent à chasser les humains pour se nourrir.

Pour l’écrivain de Saint-Lambert, ce livre d’un peu plus de 200 pages est le résultat de plusieurs années d’écriture et d’une passion pour le monde des insectes qui remontent à longtemps.

«J’habitais en face d’un entomologiste quand j’étais petit et je traversais souvent la rue pour aller chez lui et emprunter des livres sur les insectes», s'est-il remémoré en mentionnant comment, lorsqu’en voyage avec sa famille, il préférait de loin prendre des photos des insectes croisant sa route que des paysages qui l’entouraient.

S’inspirer de ce qu’on connait

L’auteur puise aussi beaucoup d’inspiration de lieux qui lui sont chers, que ce soit Montréal ou l’île Main Duck, qui semble être le seul endroit ayant été épargné dans le récit.

«Montréal, c’est quelque chose de familier pour moi qui habitait la Rive-Sud [...] et quand j’étais jeune, je faisais de la voile avec mon père sur le lac Ontario jusqu’à cette île, a raconté M. Ferland. C’est des lieux que j’ai visités et dont j’ai d’excellents souvenirs, ce qui m’inspire beaucoup quand j’écris.»

«Pour un premier roman, je crois que c’est plus facile si tu pars de quelque chose que tu connais», a-t-il ajouté.

L’auteur dit être influencé par des œuvres de divers domaines comme le jeu vidéo «The Last of Us», la bande dessinée «The Walking Dead», le livre «Je suis une légende» et, plus récemment, les romans de l’écrivain québécois Christian Guay-Poliquin.

L’étudiant de l’université de Guelph en Ontario partage aujourd’hui son temps entre la recherche sur les insectes infestant les cultures de canola, l’écriture du deuxième tome de son récit post-apocalyptique, la publication de capsules de vulgarisation scientifique sur YouTube et la conception d’applications mobiles destinées à identifier instantanément les divers insectes qui nous entourent pour l’entreprise étudiante Luna ID.

«Ce n’est pas les projets qui manquent», a admis avec le sourire M. Ferland, en ajoutant qu’il joue aussi de la musique.

«Dévorés» a été publié par la maison d’édition franco-ontarienne Éditions L’Interligne en février dernier.