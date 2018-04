Rondelles d'Or: l'Armada et Barré-Boulet se couvrent d'honneur

BROSSARD | L’Armada de Blainville-Boisbriand a été récompensée à outrance lors du Gala des Rondelles d’Or visant à reconnaître annuellement l’excellence de la LHJMQ, mercredi soir, à l’Étoile Banque Nationale de Brossard.

Après un premier contrat professionnel en poche avec le Lightning de Tampa Bay et le titre de meilleur pointeur du circuit Courteau en vertu d’une récolte de 116 points, Alex Barré-Boulet a reçu l’honneur saisonnier ultime en remportant le trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

«Les honneurs parlent d’eux-mêmes, mais ce n’est pas juste mon affaire, si je n’avais pas eu de bons coéquipiers toute la saison, ça ne serait pas arrivé. Ça termine ma carrière junior du bon pied et il ne reste qu’à aller chercher la coupe du Président», a lancé le patineur de Montmagny dont les 53 buts et 116 points représentent des marques inégalées dans l’histoire de la franchise puisant ses origines à Terre-Neuve.

Au début de la soirée, son entraîneur Joël Bouchard avait gravé son nom pour une deuxième fois sur le trophée Ron-Lapointe (entraîneur de l’année) après avoir guidé les représentants des Basses-Laurentides à leur meilleure saison de leur histoire. L’Armada a établi un nouveau record d’équipe pour le nombre de victoires (44).

Photo Agence QMI, Dario Ayala

«Toutes les fois que tu as la chance de gagner un trophée, il faut que tu te rappelles que c’est collectif, et non seulement individuel. Tu as une équipe qui travaille derrière toi et les joueurs sur la glace qui performent. Ce sont eux les artisans», a rappelé le lauréat pour une deuxième fois en quatre ans.

Pour Bouchard et l’Armada, il ne manque maintenant que la coupe du Président au tableau de chasse. «Tous nos joueurs sont embarqués dans l’Armada et avancent. Un processus et notre but ultime est de gagner notre dernier match», a dit le pilote qui comptera sur des joueurs reposés en prévision de la deuxième ronde contre Moncton qui démarrera vendredi.

Alexandre Alain, avec le trophée Marcel-Robert (joueur-étudiant par excellence) et Joël Teasdale, avec le trophée Frank-J.-Selke (joueur le plus gentilhomme) sont également repartis du gala les mains pleines chez l’Armada.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Lafrenière met fin à la disette

Suspens s’il en était un, Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, a été couronné recrue de l’année, devenant le premier patineur québécois depuis Charles Hudon en 2010-2011 à se couvrir de cet honneur.

Le talentueux attaquant de 16 ans a livré la marchandise à ses premiers pas dans la LHJMQ, amassant 42 buts et 38 passes, pour 80 points, en 60 rencontres. Sidney Crosby, en 2003-2004, avait été le dernier joueur de cet âge à inscrire 40 buts durant une même saison, également sous les couleurs rimouskoises. C’est sa mère Nathalie Bertrand qui a récupéré son prix puisque la tempête frappant l’Est a empêché le jeune homme et Serge Beausoleil de se pointer sur la Rive-Sud.

«Ce fut une défaite décevante, hier [mardi], on aurait voulu se rendre plus loin, mais c’est le fun de se faire nommer recrue de l’année comme ça. Puis, c’est le fun de montrer que les joueurs québécois peuvent avoir leur place ici puisque ce sont les Européens qui gagnaient dans les dernières années», a confié Lafrenière en conférence téléphonique.

Beausoleil a fait amende honorable après été proclamé DG de l’année.

«La LHJMQ est une école de vie. C’est vrai pour les joueurs, les coachs et les DG. J’en suis une preuve vivante cette semaine.»

Galipeau honoré

Meilleur pointeur parmi les défenseurs avec 74 points, Olivier Galipeau est reparti avec le trophée Émile-Bouchard (défenseur de l’année).

Photo Agence QMI, Dario Ayala

«C’est toujours gratifiant d’être honoré, surtout considérant la lignée des grands récipiendaires de ce trophée. Je crois avoir ouvert les yeux d’équipes professionnelles et j’ai travaillé les deux aspects, car on dit souvent que l’offensive vient par la défensive», a souligné l’arrière du Titan d’Acadie-Bathurst, bague de champion des Foreurs (2014) au doigt. «Je vais la montrer aux gars pour se rappeler pourquoi on joue.»

Bathurst aura rendez-vous avec le Phoenix en quarts.

Les gagnants

Recrue de l’année

Alexis Lafrenière, Rimouski

Trophée Ron-Lapointe (entraîneur de l’année)

Joël Bouchard, Blb.-Boisbriand

Trophée Émile-Bouchard (défenseur de l’année)

Olivier Galipeau, Acadie-Bathurst

Trophée Frank-J.-Selke (joueur le plus gentilhomme)

Joël Teasdale, Blb.-Boisbriand

Trophée humanitaire (implication communautaire)

Vincent Lapalme-Tremblay, Chicoutimi

Trophée Maurice-Filion (directeur général de l’année)

Serge Beausoleil, Rimouski

Trophée Michael-Bossy (meilleur espoir professionnel)

Filip Zadina, Halifax

Trophée Paul-Dumont (personnalité de l’année)

Dominique Ducharme, Drummondville

Trophée Michel-Brière (joueur le plus utile)

Alex Barré-Boulet, Blb.-Boisbriand

Équipes d’étoiles

1re

G – Samuel Harvey (Rouyn-Noranda)

D – Noah Dobson (Acadie-Bathurst)

D – Olivier Galipeau – (Acadie-Bathurst)

AG – Alexis Lafrenière (Rimouski)

C – Alex Barré-Boulet (Boisbriand)

AD – Filip Zadina (Halifax)

2e