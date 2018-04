Un discours pas mal inspirant pour les femmes en techno

Être une femme dans le domaine de la techno, ce n’est pas récent, ni une nouveauté tellement 2018. On est là depuis un bout.

En 1978, Carol Shaw concevait Tic-Tac-Toe 3D pour l’Atari 2600. En 1985, Radia Perlman inventait le spanning-tree protocol (STP). Grace Hopper était programmeuse bien avant vous.

J’ai envie de partager avec vous une vidéo pas mal inspirante. Pourquoi? Juste parce que. C’est un discours plein de force et d'optimisme, et on en a tous besoin de temps en temps.

En fait, j'aurais voulu entendre ce genre de speech quand j'étais au secondaire et que mes conseillères en orientation me disait que la techno, c'était pas très féminin, et que le monde des ordinateurs changeait trop y avoir une carrière. Aujourd'hui, je trouve ça drôle, dommage et surtout, enrageant.

« I’ve done things »

Le discours a été dit dans Halt & Catch Fire, une émission qui a été diffusée à AMC de 2014 à 2017. Bien que son sujet principal soit la révolution numérique des années 70, 80, 90, les créateurs ont ajouté un enjeu tellement pertinent à cette période: la place des femmes.

Ci-dessus, Donna livre un discours inspirant sur son parcours de 18 ans techno, en 1995.

« Ce que j’ai appris, c’est que peu importe ce que vous faites, quelqu’un attend pas trop loin avec une meilleure version. Si cette personne est un homme, elle ne sera peut-être pas meilleure, mais recevra plus d’attention. »

Durant les quatre saisons de l’émission, elle devra endurer une dose de mansplain que toutes les filles du domaine vont très bien reconnaître, et des obstacles souvent impossible à surmonter. Mais elle va réussir, et réaliser tellement de projets passionnants.

« J’espère que ce soir sera le début de quelque chose. Une chose telle que, si jamais on se croise sur les champs de bataille corporatifs, vous saurez que je suis avec vous ; que je vous soutiens ! Je suis une partenaire comme métier, mais une mère et une sœur par nature. »