Un homme de Thetford Mines accusé d'avoir conseillé à son ex-conjointe de se donner la mort

Un homme de 21 ans de Thetford Mines a été accusé d’avoir conseillé à son ex-conjointe de se donner la mort, le 28 mars dernier, après que celle-ci ait tenté de mettre fin à ses jours.

Samuel Langlois a été arrêté le mardi 27 mars 2018 en soirée, pour avoir conseillé à son ex-conjointe à se suicider.

Alors qu’il était sous l’engagement de ne pas entrer en contact avec elle, Langlois est allé chercher son ex-conjointe en auto chez elle, le mardi 27 mars en après-midi.

Un peu plus tard au cours du même après-midi, les policiers ont été avisés que l’ex-conjointe avait fait une tentative de suicide et l’enquête qui a suivi a permis de porter des accusations contre l’individu.

Historique de violence

Le calvaire de la victime avait commencé en juin 2016. C’est seulement en janvier dernier, toutefois, que Samuel Langlois avait été arrêté pour violence conjugale. Il avait été inculpé de six chefs d’accusation incluant des voies de fait causant des lésions, proférer des menaces et voies de fait simple sur une période d’un an et demi.

Suite à cette arrestation en janvier dernier, il avait été libéré sous engagement avec condition de ne pas entrer en contact avec la victime.

L’accusé est également accusé de non-respect d’engagement. Il doit revenir en cours le 18 mai prochain pour la suite des procédures.

Si vous avez besoin d’aide

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info | 1-866-APPELLE (277-3553)

Tel-Jeunes

www.teljeunes.com | 1-800-263-2266