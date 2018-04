Walmart procède à un important rappel de chargeurs portatifs

OTTAWA | Walmart rappelle trois modèles de chargeurs portatifs vendus dans ses magasins et par internet, à cause de risques d’incendie et de brûlures, a annoncé mercredi Santé Canada.

Il s’agit de modèles de marque Blackweb. Ces chargeurs portatifs peuvent servir par exemple à recharger des téléphones cellulaires.

Santé Canada recommande de cesser immédiatement de les utiliser et de les retourner chez Walmart pour un remboursement.

La chaîne de magasins en a vendu environ 90 000 au Canada, entre mai 2016 et février 2018.

Quatre incidents ont été rapportés, dont deux causant des blessures à des personnes.

«En date du 21 mars 2018, Walmart Canada avait reçu quatre signalements de surchauffe du produit et d'explosion de la pile. Des dommages matériels ont été signalés dans deux cas, et des blessures cutanées ont été signalées dans deux autres cas», a indiqué Santé Canada sur son site web.

Les trois modèles en cause sont les suivants

- S5201, batterie de 5200 mAh, code CUP sur la boîte d’emballage, 840518100287

- S6601, batterie de 6600 mAh, code CUP sur la boîte d’emballage, 840518100294

- S1001, batterie de 1000 mAh, code CUP sur la boîte d’emballage, 840518100300

«Les produits sont noir et orange et de forme rectangulaire. Sur tous les produits rappelés, l'embout où se trouvent les ports USB est de couleur orange. Le logo blackweb apparaît sur la face avant des appareils», a précisé Santé Canada.