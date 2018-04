20 000 caisses de bières volées dans un entrepôt de Boucherville

La Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’élucider un vol de près d’un demi-million $, survenu le 12 mars dernier dans un entrepôt de la rue Newton à Boucherville.

Selon la police, les suspects ont volé 20 000 caisses de bière en canettes de marque Grolsh, du bœuf séché ainsi que du pepperoni de marque Jack Link’s.

Ils ont réalisé ce crime en volant trois camions de livraison qui étaient sur place. «Les camions ont été retrouvés à Montréal sans leurs contenus», a indiqué le SPAL, jeudi matin.

Les voleurs ont ensuite approché différents commerces afin de liquider leur butin.

«Nous craignons que d’autres commerçants honnêtes soient ciblés alors nous suggérons aux propriétaires qui se feraient approcher pour acheter des caisses de bière Grolsh de vérifier s’il s’agit bien de leur fournisseur habituel et de se méfier des modes de paiement douteux. Ils s’éviteront d’acheter des produits volés et éventuellement la perte de leur argent et la saisie de leur marchandise obtenue illégalement».

Toute personne ayant des informations permettant d’identifier les suspects ou ayant été approchée pour acheter la marchandise volée peut communiquer au 450-463-7211.