6 hôtels pas chers où s’évader le temps d’un week-end

En collaboration avec

Quoi de mieux qu’une escapade à deux pour se ressourcer? Sortir de la maison pour le week-end est un moyen fantastique de vous gâter, vous et votre tendre moitié.

En fouillant sur Tuango, on a déniché ces six aubaines pour des nuitées dans des hôtels de partout au Québec. Sautez sur l’occasion et faites vos bagages: c’est l’heure des vacances!

Hôtel 10

1. Une soirée branchée au centre-ville de Montréal

Situé en plein centre-ville de Montréal, l’Hôtel 10 est un établissement ultra-tendance au design épuré. Jouez aux stars le temps d’un week-end et offrez-vous une nuitée avec cocktail de bienvenue, lit king et service de voiturier!

Moulin Wakefield Hôtel & Spa

2. Un week-end en nature près de Gatineau

Profitez du parc de la Gatineau (randonnée, ski de fond, vélo) et des incontournables cuves thermales du Moulin Wakefield Hôtel & Spa à prix dérisoire! Gageons que vous ressortirez détendu de vos petites vacances dans cet endroit enchanteur.

Saint-Christophe Hôtel-Boutique & Spa

3. Un séjour gastronomique dans les environs de Granby

Vous êtes gourmand? Le Saint-Christophe Hôtel-Boutique & Spa vous propose un forfait unique comprenant une nuit en chambre, souper cinq services, dégustation de vin et cidre, massage thérapeutique et accès au spa à 50% de rabais!

Homewood Suites Tremblant par Hilton

4. Deux jours en plein air près de Mont-Tremblant

Profitez du grand air des Laurentides avec cette offre de deux jours au Homewood Suites Tremblant par Hilton! Allumez un feu de foyer dans votre chambre et passez une soirée romantique, une bonne bouteille de vin à la main.

Chalets & Villégiature Daaquam

5. Un week-end de pêche avec vue sur la forêt apalachienne

Amusez-vous aux Chalets de la rivière Daaquam grâce à ce fantastique forfait pêche! Embarquez dans une chaloupe et partez pêcher des truites mouchetées dans le parc des Appalaches. C’est l’idéal pour une escapade en famille!

Hôtel Suites Lac-Brome

6. Une virée découverte dans les Cantons-de-l’Est

Direction Cantons-de-l’Est pour un séjour romantique à l’Hôtel Suites Lac-Brome. Ne manquez pas cette chance unique de découvrir la région grâce à la carte « M ta région », incluse dans cette offre, qui permet d’économiser 25% dans de charmants commerces locaux.

N'attendez plus pour planifier votre prochain week-end: ces aubaines s'envolent rapidement!