Agenda du week-end

Les jeux de Montréal

Photo courtoisie, Michel Pinault

Jusqu’à dimanche, 5300 jeunes de 6 à 12 ans se rencontrent pour des compétitions en 29 sports. Pour y assister et les encourager, rendez-vous sur le site et choisissez votre sport et votre lieu. Il y a des « fans zone » au Centre Pierre-Charbonneau, au centre sportif Claude-Robillard et au Complexe sportif de Saint-Laurent. La cérémonie de clôture aura lieu dimanche à 14 h 30 au complexe sportif Claude-Robillard avec l’animateur jeunesse Pascal Morissette.

Salon Aventure et Plein Air

Photo courtoisie, Mathieu Charland

Vous aimez la plongée, le camping, la randonnée, la course, les voyages, les parcs d’aventure ? Alors vous avez rendez-vous au Salon Aventure et Plein Air du Palais des Congrès (métro Place-d’Armes), samedi, de 10 h à 18 h, et dimanche, de 10 h à 17 h. Vous pourrez vous amuser, rencontrer des guides et des animateurs, vous renseigner lors de conférences, vous informer pour vos prochaines vacances. Tarif : 12 $ et 10 $.

Signé local

Photo courtoisie, https://signelocal.com

Samedi, à 13 h, un grand magasin d’achat local ouvrira ses portes au Quartier Dix30. On y trouvera des produits de plus de 450 entreprises québécoises. Le temps des sucres sera à l’honneur, des créateurs seront sur place, ainsi que Vanessa Pilon, ambassadrice du projet.

Printemps nordique à la PDA

Photo courtoisie, Yaniv Cohen

Si la nordicité des peuples européens vous attire, sachez que, jusqu’au 29 avril, la Place-des-Arts recevra plus de 80 artistes internationaux, lors de 25 performances et de 15 activités gratuites. L’exposition « Frimas, la vie et la culture des Sâmes », un peuple autochtone de l’Arctique, a lieu à la salle d’exposition. À l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, on pourra voir la vidéo « Leges Motus », créée par des artistes multimédias du Danemark. Pour les détails, consultez le site.

Chapelle du Bon-Pasteur

Photo tirée de Facebook

Le prochain concert de l’ensemble de musique de chambre Musica Camerata Montréal a lieu samedi, à 18 h, à la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Le violoniste Bruno Tobon se joindra à Berta Rosenohl au piano, Luis Grinhauz au violon et Victor Fournelle-Blain à l’alto. Tarifs : 25 $ et 35 $.