Ça sent la fin pour la Chevrolet Impala

Ford et General Motors seraient sur le point de cesser la production de certains modèles dont les ventes ne sont pas satisfaisantes.

Selon le Wall Street Journal, Chevrolet songeraient à tuer l’Impala et la Sonic. Chez Ford, la Taurus et la Fiesta en seraient aussi sur leurs derniers miles.

Ford Fiesta

Tant chez Ford que chez GM, on tentera visiblement de simplifier l’offre de modèles en éliminant les modèles moins populaires.

De tous ces noms qui seraient sur le point de nous quitter, l’Impala est assurément la plus iconique. Lancée par Chevrolet en 1958, elle a fait son bout de chemin contre vents et marées au cours des 60 dernières années, prenant seulement deux pauses de 1986 à 1994 et de 1996 à 2000.

Toutefois, avec seulement 3079 ventes enregistrées pour l’ensemble du Canada l’an dernier, on ne peut pas parler d’un best-seller. Vraiment pas. Même chose pour sa rivale chez Ford, la Taurus, qui n’a trouvé que 2769 preneurs en 2017.

Ford Taurus

Du côté des voitures sous-compactes, la Sonic et la Fiesta n’auront jamais réellement réussi à s’imposer en Amérique du Nord. Le prix compétitif et le niveau de luxe relevé des compactes comme la Cruze et la Focus n’ont certainement pas aidé la cause. Dans le cas de la Sonic, elle devait aussi concurrencer avec la Spark, une autre Chevrolet au format très similaire. La situation ne pouvait pas durer éternellement.

Chevrolet Sonic

Aucune annonce officielle n’a encore été faite par Ford ni par General Motors concernant ces éventuels départs. Mais comme le dit si bien l’adage, il n’y a pas de fumée sans feu...