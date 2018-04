Ce vieux Toyota Land Cruiser à vendre n’a parcouru 8500 kilomètres

En quarante ans d’existence, ce Toyota Land Cruiser FJ40 n’a presque pas roulé. En fait, son odomètre affiche 5 265 miles, soit l’équivalent de près de 8500 kilomètres. Et comme il a été méticuleusement préservé, il est presque dans le même état que lorsqu’il a quitté le concessionnaire en 1978.

Vendu neuf au Wyoming à un homme d’affaires qui a œuvré dans le domaine du recouvrement de plancher, ce Land Cruiser n’a en réalité roulé qu’un seul été. Il a par la suite été mis à l’abri dans une boîte en bois qui était recouverte de tapis. Mort en 2000, son propriétaire original n’a pu réaliser son rêve de parcourir les parcs nationaux à son volant.

Toyota Land Cruiser FJ40 1978 Bringatrailer.com

Aujourd’hui, ce Land Cruiser FJ40 est mis en vente sur Bringatrailer.com. Au moment d’écrire cette nouvelle, la mise la plus élevée est de 100 000 $ US (128 000 $ CAN) et l’enchère se termine dans une journée. Il y a fort à parier que le montant grimpera encore.

Comme on peut le constater sur les photos, sa peinture, qui est celle d’origine, semble aussi éclatante qu’au premier jour. L’annonce indique qu’il n’y a aucune rouille apparente.

Toyota Land Cruiser FJ40 1978 Bringatrailer.com

En ce qui concerne l’intérieur, il ne laisse percevoir aucune trace d’usure.

Les pneus, la batterie ainsi que le filtre d’essence ont été changés il y a 3200 kilomètres, soit en 2000. Cependant, les freins à disque seraient encore ceux installés à l’usine par Toyota et il semblerait qu’ils soient encore fonctionnels.

Dans l’annonce, il est également mentionné qu’un système d’air conditionné a été installé après l’achat, mais qu’il pourrait être retiré sans problème pour respecter l’originalité.

Toyota Land Cruiser FJ40 1978 Bringatrailer.com

Mû par un six cylindres en ligne de 4,2 L, ce Toyota Land Cruiser développe une modeste puissance de 135 chevaux. Quant au couple, il s’élève à 210 livres-pied. Ce moulin est couplé à une transmission manuelle à quatre rapports.

Par son faible kilométrage, son état de conservation et la forte demande pour ce modèle, il mérite fièrement sa place dans le monde des véhicules de collection.

