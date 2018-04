C’est à Toronto que ça se passe

Je ne sais pas ce qu’ils mettent dans l’eau en Ontario, mais notre province voisine est devenue une usine à fabriquer des stars de la musique pop.

À part Shania Twain, on a longtemps porté peu attention à la musique populaire made in Canada.

Il faut dire que le ROC n’a jamais rien fait pour aider à mousser la popularité des artistes canadiens avec son gala des Juno qui se révèle trop souvent aussi triste à regarder que la pluie de novembre.

N’empêche, lentement mais sûrement, des vedettes ont émergé. Aujourd’hui, elles inondent les palmarès, les grands galas et les festivals les plus importants.

Il y a eu Justin Bieber, Drake, The Weeknd, et voilà que pointent Alessia Cara, plus récente récipiendaire du prestigieux Grammy de la révélation de l’année, et Shawn Mendes. Tous nés à Toronto ou dans ses environs. Tous déjà des noms établis, pour ne pas dire des stars planétaires.

L’exploit de Drake

Récemment, pendant qu’au Québec on célébrait en grande pompe le 50e anniversaire de naissance de Céline Dion, notre star internationale bien à nous, les Ontariens observaient deux fils de Toronto confirmer leur place parmi les plus grandes vedettes musicales de notre époque.

Le rappeur Drake a établi une nouvelle marque quand sa chanson God’s Plan a atteint le cap des dix semaines au numéro un du palmarès Hot 100 du Billboard. Il est devenu le premier artiste à voir deux de ses chansons demeurer en tête de ce décompte puisqu’il avait réussi la même passe des dix semaines avec One Dance, en 2016.

C’est immense comme exploit. Des idoles comme Adele et Ed Sheeran ne peuvent même pas en dire autant.

The Weeknd au sommet

Puis, sans trop s’annoncer, The Weeknd a sorti un nouvel album, un EP baptisé My Dear Melancholy, qui s’est immédiatement hissé au sommet des ventes dans plusieurs pays.

The Weeknd, le nom de scène d’Abel Tesfaye, est actuellement l’un des cinq plus gros noms sur la planète et aucune tendance à la baisse n’apparaît à l’horizon. Il est l’une des trois têtes d’affiche de l’imposant festival Coachella aux côtés d’Eminem et Beyoncé. Et ses histoires d’amour compliquées avec Selena Gomez et Bella Hadid font saliver la presse à potins.

Preuve qu’il a pleinement assimilé son statut de star mondiale, The Weeknd a fait un Taylor Swift de lui-même et glissé quelques messages à ses ex dans ses nouvelles chansons.

Et Bieber

Drake et The Weeknd ont tenu le fort au moment où Justin Bieber, qui a connu des sommets de popularité durant la dernière décennie, a eu des périodes troubles. Il travaille présentement sur son prochain album tout en redécouvrant Jésus et la spiritualité.

Ses frasques sont-elles chose du passé et reviendra-t-il en force ? Si oui, la lutte pour le titre de star canadienne la plus hot pourrait devenir encore plus intéressante.

La liste de la semaine

Les nouveautés

Nos suggestions

My Dead Melancholy, / The Weeknd

Après avoir fait le plein de votes en intégrant la pop à sa musique, le Torontois revient à ses racines R&B sur ce EP de six chansons. Bien fait, assez linéaire, mais pas inoubliable. Les fans seront néanmoins comblés.

Golden Hour / Kacey Musgraves

La Texane frappe un grand coup. Golden Hour est l’album qui va propulser la carrière de Musgraves à un autre niveau. Elle traverse les frontières du country et va faire de l’œil aux amateurs de pop, de folk et même de musique indie. Une réussite sur toute la ligne.