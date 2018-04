Déjà la maternelle

Le temps passe vite pour Annie Villeneuve. La chanteuse en a la preuve en voyant sa fille Léa qui s’apprête à entrer à la maternelle plus tard cette année.

« Je la vois agir avec les autres. Elle a déjà son petit cercle d’amis et elle me demande déjà : “Maman, est-ce que je peux aller chez Clara ?”. Je me dis, mon Dieu, c’est déjà commencé ! », s’exclame l’ex-académicienne, au dévoilement de la programmation en salles des Francos de Montréal, mercredi dernier, au Club Soda.