Donald Theetge confirmé en Nascar Pinty’s

« Je suis vraiment ravi de pouvoir participer aux treize courses avec Scott [Steckly] et son équipe cette année », a déclaré Donald Theetge par voie de communiqué. Avec l’équipement que me fournit l’équipe 22 Racing, je sais que je peux gagner dans cette série et je veux le prouver, surtout après l’année dernière. Je dois un grand merci à mon frère et partenaire d’affaires, Benoit Theetge, ainsi qu’à mes commanditaires », a ajouté le Québécois, qui ne devait, au départ, participer qu’aux neuf courses sur circuits ovales avec l’écurie 22 Racing.