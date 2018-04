Ne vous laissez pas abattre, c’est un test. On veut voir votre résistance et mesurer votre résilience. C’est ça la météo grisâtre, pluvieuse et neigeuse au nord qui nous tombe dessus. Mais, on est plus fort que ça, on en a vu d’autres et gardons la tête haute même si on a les cheveux trempes et que ça nous dégouline dans la face. Nous sommes des guerriers météorologiques et on sait que le soleil et la chaleur vont finir par se présenter. Ben oui, dévaluez notre dollar, éliminez le Canadien, montez le prix de l’essence et bourrez-nous de menteries politiques. Ça ne nous fait pas un pli sur la différence et on va passer au travers. Il y a des durs à cuire, nous, on est des durs à geler. Je cite François Pérusse : « Y [nous] auront pas ces morons-là. » On n’est pas faits en mousse de caleçon.