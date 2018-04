Fête du 150e : forte insatisfaction par rapport au 1er juillet à Ottawa

OTTAWA – Marquées par des files d’attente interminables sous la pluie et une gestion «chaotique», les célébrations du 1er juillet 2017 à Ottawa ont laissé un goût amer aux visiteurs, montre un sondage mené pour le compte du ministère du Patrimoine.

«Les niveaux de satisfaction révèlent un déclin global par rapport aux résultats de 2015», constate l’étude réalisée par le groupe-conseil Quorus et récemment rendue publique.

Pas moins de 51 % des répondants se sont dits insatisfaits de l’organisation de la fête du Canada marquant les 150 ans de la Confédération (dont 32 % de «très insatisfaits»), contrairement à 4 % deux ans plus tôt.

Le niveau de satisfaction globale des participants a lui aussi chuté dramatiquement. Alors que 86 % des spectateurs s’étaient dits «satisfaits» ou «très satisfaits» de l’événement en 2015, leur proportion a fondu à 54 %.

La programmation artistique, qui mettait en vedette des artistes allant de Marie-Mai à U2, n’a pas non plus emballé la foule, souligne le sondage. Le taux de satisfaction par rapport aux concerts n’a été que de 51 %, en forte baisse comparativement à 83 % il y a deux ans.

«Fiasco honteux»

Des documents obtenus par le «Ottawa Citizen» en septembre dernier donnaient déjà un aperçu du mécontentement populaire. Les commentaires envoyés au ministère par des visiteurs furieux parlaient d’un «fiasco honteux» et d'une gestion «chaotique», certains exigeant même des excuses du fédéral.

Pour l’an prochain, près de trois répondants sur quatre (74 %) ont suggéré aux organisateurs «de se concentrer sur la logistique, et plus particulièrement de réduire les files d’attente, d'accélérer le processus de sécurité et d'améliorer la gestion de la foule, les contrôles et la sécurité».

Le sondage a été mené en deux temps. Un total de 1534 personnes ont été recrutées sur le site des festivités. Par la suite, 679 d’entre eux ont répondu à des questions en ligne du 4 au 20 juillet.

L’étude a coûté près de 30 000 $ au ministère du Patrimoine.