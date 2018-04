Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre : Local B-1717

Photo courtoisie

Cette production théâtrale écrite par Erin Shields et mise en scène par Geneviève L. Blais est présentée en français et en anglais à diverses heures jusqu’au 22 avril. Elle propose un thriller où le spectateur doit suivre la protagoniste de cette expérience immersive. La femme en question visite un mini-entrepôt pour voir une dernière fois ce qu’elle avait entreposé avant de tout mettre à la poubelle. Cependant, les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Veuillez noter que l’expérience est déconseillée aux gens souffrant d’épilepsie et de claustrophobie. *Ce soir, demain et dimanche en soirée à l’Entrepôt Beaumont Mini-Storage, 454 avenue Beaumont

Je sors

Musique : The Low Anthem

Photo courtoisie

Le groupe américain The Low Anthem s’arrête au Belmont ce soir pour dévoiler leur plus récent album, The Salt Doll Went to Measure the Depth of the Sea, qu’ils ont sorti en février dernier. La talentueuse chanteuse et musicienne Haley Heynderickx sera aussi de la partie et ouvrira le spectacle qui promet de plaire aux amateurs de musique folk de la métropole. *Ce soir à 22h15 au Belmont, 4483 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Isle of Dogs

Photo courtoisie

L’excentrique et toujours compétent réalisateur américain Wes Anderson est de retour au grand écran avec un autre film d’animation mettant en vedette des animaux volubiles. Cette fois-ci, le cinéaste nous amène dans un monde futuriste où un jeune garçon part à la recherche de son chien adoré sur une île étrange. Le film compte notamment sur les voix de Bill Murray, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Edward Norton et Jeff Goldblum.*Sorti le 28 mars

Musique : Marjolaine Morasse

Photo courtoisie

L’artiste qui jongle avec folk et pop est de passage à Montréal ce samedi dans le cadre des Week-ends de la chanson Québécor. La musicienne québécoise présentera les chansons de son dernier EP intitulé Chansons de laine qui est sortie en janvier dernier. Ce sera la première fois que l’auteure et compositrice donnera un spectacle solo complet pour le public montréalais. *Demain soir à 20h à la salle Claude-Léveillée, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique : Musica Camerata Montréal

Photo courtoisie

Les amateurs de musique de chambre ont l’occasion de découvrir cet ensemble de Montréal qui présentera ce samedi une sélection musicale étonnante qui visitera plusieurs régions d’Europe. Ce spectacle intitulé Éclectisme Européen présentera notamment des pièces venant d’Allemagne, de Roumanie et de République Tchèque. La formation est composée de Berta Rosenohl au piano, Luis Grinhauz au violon, Victor Fournelle-Blain au alto et Bruno Tobon au violoncelle. *Demain soir à 18h à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, 100 rue Sherbrooke Est

Activité familiale : 5e anniversaire du nouveau Planétarium

Photo courtoisie

Le nouveau Planétarium de Montréal fête son cinquième anniversaire cette fin de semaine avec plusieurs activités dont une séance d’autographes du groupe Les Petites Tounes et des animations organisées tout au long de la journée dont un atelier spécial de robotique. Les deux spectacles jeunesses multimédias L’aveugle aux yeux d’étoiles et À bord du SSE-4801 seront aussi présentés durant les deux jours. *Demain et dimanche dès 9h30 au Planétarium de Montréal, 4801 avenue Pierre-De Coubertin

Je reste

Album : Amours Jetables de Mélissa Ouimet

Photo courtoisie

La chanteuse rock Mélissa Ouimet sort aujourd’hui ce tout nouvel EP, un deuxième album pour l’artiste franco-ontarienne ayant assuré les premières parties notamment d’Éric Lapointe, Martin Deschamps et Véronique DiCaire. L’auteure et compositrice sera en spectacle le 11 avril prochain au Ministère à 19h pour présenter ce nouvel opus aux rockeurs montréalais. *Sorti aujourd’hui

Livre : Le Pélican et le labyrinthe

Photo courtoisie

Ce roman est la troisième collaboration entre les auteurs Hans-Jürgen Greif et Guy Boivin, qui ont aussi travaillé ensemble sur les livres La bonbonnière publié en 2007 et Le temps figé sorti en 2012. Le livre raconte l’histoire d’un couple qui se rencontre au Québec dans les années 70 et qui voit tranquillement leur vie familiale se détériorer avec le temps. *Sorti en librairie le 2 avril

Série : 13 Reasons Why

Photo courtoisie

Pour ceux n’ayant pas eu la chance de voir cette série qui a fait couler beaucoup d’encre lors de sa publication originale sur Netflix, il est maintenant possible de se procurer le tout sur DVD. La série qui raconte l’histoire d’une jeune fille ayant pris sa vie et les 13 raisons pour lesquelles elle l’a fait présente une perspective sensible et nuancée sur les difficultés de l’adolescence et l’effet possible de l’intimidation. *Sortie en DVD le 3 avril