Jean-Pierre Coallier décoré par l’Assemblée nationale

L’animateur Jean-Pierre Coallier a reçu jeudi une médaille de l’Assemblée nationale pour sa philanthropie.

C’est Manon Massé, l’une des deux porte-parole de Québec solidaire, qui a remis la distinction à celui qui a longtemps occupé les fins de soirée de TVA, à la barre du talk-show «Ad Lib».

«Jean-Pierre Coallier fait partie intégrante du tissu social, culturel et communautaire riche et diversifié qui caractérise Sainte-Marie-St-Jacques où il habite», a dit la députée dans un communiqué, soulignant l’apport de M. Coallier dans le milieu médiatique et culturel québécois, de même que son engagement à titre de citoyen.

«Pendant 10 ans, a-t-elle ajouté, il s’est rendu soir après soir au studio de TVA décoré de nombreux flamands roses pour animer avec enthousiasme la populaire émission de fin de soirée, «Ad Lib». Mais, c’est aussi loin des projecteurs qu’il a fait sa marque dans la communauté en s’engageant pour soutenir l’action de nombreux organismes oeuvrant auprès des personnes marginalisées».

L’humour et la convivialité de Jean-Pierre Coallier ont marqué le paysage télévisuel du Québec. Ces dernières années, son côté mélomane l'a mené à fonder Radio-Classique, acquise par l’entreprise de Gregory Charles – Groupe Musique Greg - en 2014.

Jean-Pierre Coallier est aussi reconnu pour son implication à L’Oeuvre Léger, qui soutient plusieurs organismes en vue d’«une société plus juste».

Son fils, l’animateur Marc-André Coallier, était aux commandes de la cérémonie.