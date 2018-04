La télé québécoise s’exporte à Cannes

La télé québécoise tentera de percer le marché international la semaine prochaine en envoyant à Cannes ses nouveautés les plus performantes de 2017-2018. Une cuvée qui inclut Fugueuse, 1res fois et Hubert et Fanny.

Avec des cotes d’écoute moyennes de 1 606 000 téléspectateurs et une part de marché de 41 % à TVA, Fugueuse effectuera sa première visite au MIPTV. Cette grande foire, qui réunit chaque année plus de 10 000 professionnels du milieu télévisuel, prendra son envol lundi.

Pour mieux séduire les acheteurs étrangers, la maison de production Encore Télévision a fait sous-titrer en anglais plusieurs épisodes du drame de Michelle Allen.

Aux dires du président d’Encore Télévision, François Rozon, les résultats d’audience de Fugueuse — ou Runaway — ont piqué la curiosité des Français. « Ils nous trouvent audacieux d’être allés aussi loin, au niveau des scènes de nudité, par exemple. »

Les États-Unis démontreraient également beaucoup d’intérêt.

Toujours en fiction, Hubert et Fanny pourrait aussi s’illustrer au MIPTV. La série de Radio-Canada a enregistré des cotes d’écoute croissantes cet hiver. Selon les données confirmées de Numéris, ils sont 1 034 000 à suivre les péripéties amoureuses du couple joué par Mylène St-Sauveur et Thomas Beaudoin.

Selon le président exécutif de Datsit Sphère, Jocelyn Deschênes, le côté romantique du feuilleton de Richard Blaimert (Nouvelle adresse) pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu. « Des séries comme ça, il n’y en a pas beaucoup présentement. Quand on regarde l’offre des diffuseurs et des différentes plateformes, on voit beaucoup de séries très sombres, des drames intenses... Hubert et Fanny propose une vision plus positive et romantique du monde », indique M. Deschênes, qui proposera également Trop aux acheteurs étrangers.

Simplicité du concept

Du côté des talk-shows et variétés, tous les espoirs sont permis pour 1res fois, qui connaîtra son baptême du MIPTV sous le titre First Time. Depuis janvier, le rendez-vous hebdomadaire de Véronique Cloutier attire plus d’un million de fidèles le jeudi soir à ICI Radio-Canada Télé.

Pour Louis-Philippe Drolet, producteur actionnaire chez KOTV, la simplicité du concept joue en faveur de l’émission. « Quand un concept se résume en une phrase, c’est attrayant pour un acheteur. Ce qui fonctionne le plus, ce sont les idées les plus claires et les plus simples, comme La Voix ou Le Banquier. »

Un travail de longue haleine

Les producteurs québécois qui participent au MIPTV s’entendent pour dire qu’il faut faire preuve de patience pour vendre un format à l’étranger. « C’est un travail de longue haleine, souligne Louis-Philippe Drolet. Il faut rencontrer des producteurs, des distributeurs, des diffuseurs... Un marché comme le MIPTV, ça nous permet de tisser des liens durables. »

« Il faut rester calme, parce que c’est long avant que ça voie le jour, ajoute François Rozon. Je suis encore en développement avec Pour Sarah. Ça fait trois ans. »

►Selon la SODEC, plus de 20 maisons de production québécoises prendront part au MIPTV. Les beaux malaises, Le tricheur, Plan B, Occupation Double, Like-moi et Un gars, une fille figurent au nombre des émissions qui seront proposées.