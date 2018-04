Légalisation du cannabis: les États-Unis anticipent des problèmes à la frontière

OTTAWA | Les autorités américaines ont confirmé à trois sénateurs canadiens en visite à Washington que la légalisation du cannabis au Canada causera toutes sortes de maux de tête aux voyageurs à la frontière.

Bien que certains États ont légalisé le cannabis, «pour les autorités américaines, la marijuana est illégale et va le demeurer», ont rappelé les sénateurs conservateurs Claude Carignan, Pierre-Hugues Boisvenu et Denise Batters dans un bilan diffusé jeudi.

Quiconque admettra à la frontière qu’il consomme de la marijuana s’expose à des inspections supplémentaires ainsi qu’à un refus pur et simple d’entrer aux États-Unis, ont-ils appris dans le cadre de rencontres avec de hauts fonctionnaires du Département de la sécurité intérieure et du Bureau des opérations du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Ils ont rencontré à la Maison-Blanche des conseillers juridiques du président Donald Trump ainsi que le secrétaire à la Justice, Jeff Sessions.

Les trois représentants de la Chambre haute ont constaté qu’il «n’est pas question pour les autorités américaines d’investir dans une augmentation du personnel de contrôle aux frontières. Il faudra donc s’attendre à une augmentation du temps d’attente pour traverser la frontière américaine».

Selon eux, les voyageurs réguliers ainsi que les camionneurs sont particulièrement à risque de se voir retirer leurs cartes Nexus ou Passexpress, qui accélèrent le passage à la frontière.

Autre facteur qui augmentera les temps d’attente: les chiens pisteurs. Ces derniers risquent de détecter des traces de marijuana sur les vêtements et des odeurs qui datent de plusieurs jours, augmentant ainsi le nombre d’inspections approfondies.

Washington redoute également l’essor d’un nouveau marché clandestin à la frontière, et ce, du Canada vers les États-Unis. «Comme il a été observé au Colorado, le crime organisé s’est créé de nouveaux cartels sous le couvert d’une industrie légitime», ont-ils signalé.

Les trois conservateurs se sont rendus à Washington cette semaine, se disant «insatisfaits» des explications du gouvernement Trudeau au sujet du projet de loi C-45. Ils disent revenir avec «beaucoup plus de réponses qu’ils n’en avaient obtenues» et comptent partager leurs observations avec le Sénat ainsi que la population canadienne.