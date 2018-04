L’entraîneur des Condors congédié après 4 mois

Une altercation dans un bar serait à l’origine du congédiement de l’entraîneur-chef Julien Campbell des Condors de Beauce-Appalaches.

Embauché en novembre dernier et n’ayant pas encore dirigé un match, l’ancien adjoint avec les Griffons de l’Outaouais a été remercié, mercredi. La direction du cégep est très avare de commentaires, mais des informations de différentes sources mentionnent que Campbell a été impliqué dans une altercation l’opposant à un ami d’un joueur dans un bar de Saint-Georges en fin de semaine dernière.

Le dossier s’est retrouvé entre les mains de la direction de l’établissement collégial qui a décidé de limoger l’entraîneur de 30 ans.

Installé en Beauce, Campbell veillait au recrutement et rien ne laissait présager un tel dénouement. Il y a environ une semaine, il avait accordé une entrevue au site Champ-Arrière qui se consacre au football où il disait voir la prochaine saison avec enthousiasme. La décision de le virer a été prise, mercredi, par la direction du cégep.

Les Condors ont publié un communiqué tard mercredi soir dans lequel ils disaient avoir mis fin au contrat de leur entraîneur-chef en ajoutant qu’aucun autre commentaire sur les raisons du départ ne serait fait.

Joint jeudi, le directeur de la vie étudiante Georges Salvas tenait le même discours. « On met les efforts pour gérer la situation à l’interne et aucun autre commentaire ne sera émis. C’est le mot d’ordre de la direction du collège. On peut se reparler lundi prochain. Le mot d’ordre aura peut-être changé. »

Succession

Les Condors souhaitent mettre en place rapidement le processus pour dénicher le successeur de Campbell qui est un ancien porte-couleurs des Gee Gees d’Ottawa. « La direction du cégep remercie monsieur Campbell pour le temps consacré à l’équipe depuis son embauche en novembre dernier et lui souhaite la meilleure chance dans ses projets futurs. »

Embauchés à temps plein pour la saison de football, le coordonnateur défensif Marc-Olivier Dubé et le coordonnateur offensif Félix Tessier-Wedell poursuivront-ils leur association comme prévu ? Les deux ont travaillé en compagnie de Campbell avec les Griffons par le passé et ont aussi quitté l’Outaouais.

Les Condors avaient réussi à convaincre en janvier le comité d’appel de revoir la décision du RSEQ de les reléguer en Division 3 malgré deux saisons consécutives sans victoire. Ils croyaient être en mesure d’être compétitifs en Division 2 dès cette année.