Les Flyers à un point des séries

Les Flyers se sont approchés à un point d’une place en séries éliminatoires, jeudi soir à Philadelphie, en prenant la mesure des Hurricanes de la Caroline par le pointage de 4-3.

C’est un but de Jakub Voracek avec 5 min 45 s à faire au troisième tiers qui procurer ce gain à la troupe de la Pennsylvanie.

Les Flyers ont maintenant besoin d’un point, samedi contre les Rangers de New York, pour assurer leur qualification. Si jamais ils devaient s’incliner en temps réguliers, les joueurs des Flyers devront se croiser les doigts et espérer que les Panthers de la Floride perdre un point dans un des deux duels qui leur reste, contre les Sabres de Buffalo, samedi, et contre les Bruins de Boston, dimanche.

Outre Voracek, Michael Raffl, Ivan Provorov et Claude Giroux ont secoué les cordages pour les Flyers. Sean Couturier a fini la soirée avec deux aides.

Klas Dahlbeck, Sebastian Aho et Jordan Staal ont assuré la réplique pour les Hurricanes.

Devant le filet, Brian Elliott a repoussé 19 rondelles pour signer la victoire alors que Scott Darling a cédé quatre fois sur 34 lancers.

Les Panthers toujours vivants

Les Panthers de la Floride ont conservé une chance de participer aux séries en défaisant les Bruins de Boston par la marque de 3-2, jeudi à Sunrise.

La formation floridienne a toujours quatre points de retards sur les Flyers de Philadelphie, tombeurs des Hurricanes jeudi, et sur la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l’Association Est, mais a disputé un match de moins que l’équipe de la section Métropolitaine.

Aleksander Barkov, son 27e de la saison, Frank Vatrano et Jared McCann ont fait trembler les cordages pour les vainqueurs.

Ryan Donato et Danton Heinen ont donné la réplique pour les Bruins, qui conservent le même nombre de points que le Lightning de Tampa Bay (110) au sommet dans l’Est. Les deux équipes ont disputé le même nombre de matchs (80), mais le Lightning compte une victoire en temps réglementaire ou en prolongation de plus à sa fiche.

Tuukka Rask a réalisé 32 arrêts dans la défaite tandis que Roberto Luongo a repoussé 26 rondelles.