Les Penguins l’emportent, les Blue Jackets se qualifient

Les Blue Jackets n’avaient besoin que d’un petit point pour obtenir leur sauf-conduit pour les séries éliminatoires, jeudi soir à Columbus, et c’est exactement ce qu’ils ont mérité en s’inclinant 5-4 en prolongation devant les Penguins de Pittsburgh.

Les deux formations ont joué à la chaise musicale tout au long de la rencontre, mais les visiteurs n’ont jamais eu les devants dans le match, mais le but de Phil Kessel, son deuxième du match a donné leur a donné la victoire au début de la période supplémentaire.

Patric Hornqvist, Kristopher Letang et Conor Sheary ont également touché la cible dans le clan des victorieux.

Zach Werenski, Matt Calvert, Boone Jenner et Cam Atkinson ont marqué pour les Blue Jackets. Le Québécois Pierre-Luc Dubois a été complice de deux filets des siens, ce qui portent son total de points à 48, dont 20 buts.

Devant la cage des Penguins, Matt Murray a paré 26 rondelles tandis que Sergei Bobrovsky a repoussé 38 des 43 tirs qu’il a reçus.

Les Penguins (98), les Blue Jackets (97), les Devils du New Jersey (97) et les Flyers de Philadelphie(96) sont toujours impliqués dans une course pour terminer la saison au deuxième rang de la section Métropolitaine.