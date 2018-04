Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal annoncé lundi

Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal vers l’arrondissement Anjou ira de l’avant et sera officiellement annoncé lundi par le gouvernement du Québec.

Les fins détails du projet, évalué à 3,9 milliards $, seront connus lors de l’annonce. Il a toutefois été possible de confirmer que le premier ministre canadien Justin Trudeau doit être présent afin de garantir la participation de son gouvernement au développement de la ligne bleue.

Selon nos informations, le ministre des Transports du Canada Marc Garneau ne pourrait y assister en raison d’un déplacement à Washington.

Une annonce semblait imminente lors de la présentation du dernier budget provincial, où le prolongement était évoqué une fois de plus dans le cadre de la politique de mobilité durable.

5,8 kilomètres

Aucun engagement ferme n’était inscrit dans le budget Leitao, tout comme les montants que le provincial étaient prêt à débourser, ni les échéanciers prévus.

En marge de la présentation du budget, le ministre des Transports, André Fortin, avait toutefois affirmé que les négociations étaient sur le point de se conclure avec Ottawa quant au partage des coûts.

Il avait ajouté que Québec a déjà placé des sommes d’argent en réserve pour l’occasion.

«On connaît l’enveloppe, mais on ne connaît pas les détails, alors on a bien hâte de voir l’annonce, avait alors réagi la mairesse de Montréal, Valérie Plante. J’imagine qu’elle est imminente, où on va avoir tous les détails liés à cette nouvelle.»

Depuis 1979

Mme Plante n’avait pas voulu s’avancer quant à la participation financière de la Ville.

Le prolongement de 5,8 kilomètres sur la ligne bleue du métro de Montréal permettra d’ajouter cinq stations jusqu’à l’arrondissement d’Anjou.

Attendu depuis de nombreuses années, le prolongement a été proposé pour la première fois par le ministère des Transports en 1979. Le projet a subi plusieurs délais et contrecoups, l’empêchant d’aller de l’avant.

- Avec la collaboration de Rémi Nadeau, Vincent Larin et d’Annabelle Blais