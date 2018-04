On le sait tous que vous choisissez vos établissements montréalais préférés en fonction de s’il y a un beau néon ou non...! On n’a rien contre ça, car c’est vrai que ça embellit facilement un fil de photos Instagram ces petites choses-là!

Maintenant que c’est dit, voyons voir si vous connaissez bien vos néons montréalais!

Quiz Kampai Garden Somwhr Liquor Lounge Kozu Apt. 200 La Habanera Koa Lua Tommy Café Louise Boulangerie Seasalt & Ceviche Tiradito Fitzroy Kampai Garden Frank and Oak Louise Boulangerie Le Super Qualité Foiegwa Tiradito Flyjin Fortune Restaurant Orange Rouge Café Sfouf Louise Boulangerie Le Butterblume Darling Mme Lee Kozu Tiradito Big In Japan Bar Venice MTL Koa Lua Kampai Garden La Habanera Escondite Le Super Qualité Fortune Monopole Le Poké Bar Venice MTL Kamehameha Snack-Bar Koa Lua Fortune Le Speakeasy Taberna Le Montréal Plaza Apt. 200 Kampai Garden Fitzroy Suwu Grenade Bar Taverne Cobra Le Mal Nécessaire Escondite Kampai Garden Agrikol Clandestino Ping Pong Club Partagez votre résultat sur Facebook

