Stéphane Quintal ne dirait pas non au Canadien

Le Québécois Stéphane Quintal occupe présentement les fonctions d'adjoint au préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey, mais son objectif est de travailler éventuellement pour une équipe du circuit.

Intronisé mercredi au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l'ancien défenseur du Canadien a ainsi glissé un commentaire intéressant concernant ses projets d'avenir lors d'une entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, sur les ondes de TVA Sports.

«Ce n’est pas un secret que j’aimerais ça un jour travailler pour une équipe, mais pour l’instant, pour des raisons familiales, j’en ai pour quelques années à rester dans les environs, a-t-il mentionné, en faisant allusion à la région de Montréal. Le seul endroit où je pourrais aller travailler, ce n’est pas très loin de chez nous.»

Cette boutade montre néanmoins une certaine ouverture de la part de Quintal afin de travailler avec le Canadien. Le président de l’équipe Geoff Molson indiquait d’ailleurs récemment que des changements pourraient avoir lieu dans l’organigramme de l’équipe, même si le directeur général Marc Bergevin a reçu du même coup un vote de confiance.

En attendant d’en savoir plus sur l’avenir de Quintal, celui-ci s’est montré choyé d’être honoré par la LHJMQ. Avant de jouer dans la LNH avec six organisations différentes, le défenseur avait porté les couleurs des Bisons de Granby et des Olympiques de Hull, entre 1985 et 1988.