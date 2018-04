Stroll aime bien le circuit

Lance Stroll aura l’occasion de faire oublier son faux départ, il y a deux semaines en Australie, et aussi de racheter son parcours écourté l’an dernier au Grand Prix de Bahreïn où il a été contraint à l’abandon au 13e tour de la course.

Le pilote québécois avait été victime du comportement audacieux de Carlos Sainz Jr qui, à sa sortie des puits, s’était porté à l’intérieur du premier virage pour le doubler. Les deux monoplaces se sont accrochées et ce fut la fin des émissions pour Stroll.

Les commissaires de piste ont d’ailleurs porté la responsabilité à l’Espagnol, qui devait écoper d’une pénalité de trois positions sur la grille de départ du Grand Prix suivant présenté en Russie.

« Ce qui est arrivé l’an passé est derrière moi, a relaté Stroll jeudi en conférence de presse. Je suis confiant pour la course de dimanche. J’affectionne ce circuit même si la chaleur est accablante le jour et les conditions de piste sont changeantes. »

La séance de qualifications et le début de la course se déroulent en toute fin de journée à Bahreïn. Les pilotes doivent ensuite s’adapter à une baisse de la température ambiante. L’épreuve de 57 tours se terminera sous les projecteurs.

À Melbourne, le Montréalais de 19 ans n’avait pas manqué de critiquer le rendement de la nouvelle Williams FW41 après avoir rallié l’arrivée au 14e rang.

« On ne s’attendait pas à des miracles après nos essais hivernaux à Barcelone, avait-il déclaré. Mais bon, nous nous présentons ici à Bahreïn avec quelques évolutions qui devraient notamment corriger les problèmes de surchauffe vécus à Melbourne. »

Le même refrain

Encore une fois, Stroll a été appelé à réagir à des propos tenus par Jacques Villeneuve sur les ondes de la télé italienne Sky Sports récemment, selon lesquels le pilote d’essai Robert Kubica, qui convoitait un volant chez Williams en 2018, « aurait développé la voiture en usine pour son propre intérêt et non celui des jeunes titulaires de l’équipe ».

Stroll a affirmé ne pas avoir pris connaissance de cette déclaration du champion du monde en 1997. « Je ne suis pas au courant, a-t-il répondu. Donc, je ne peux commenter. Mais peu importe ce qu’il a dit, mes priorités sont... ailleurs. Mais, c’est la même personne qui avait déclaré que j’ai été la pire recrue en F1. À ce que je sache, j’ai obtenu un podium et mérité une place sur la première ligne sur la grille de départ d’un Grand Prix l’an dernier... »

La relationniste Ann Bradshaw qui occupait le même poste chez Williams en 1996 aux côtés de... Villeneuve quand il a fait son entrée en F1, est intervenue pendant l’entrevue pour faire valoir que « l’équipe ne portait pas attention à ces sottises ».

Stroll et Villeneuve s’évitent dans les paddocks depuis l’an dernier et l’analyste de F1 à la télé française n’est plus le bienvenu chez Williams. Cette situation n’est pas nouvelle.