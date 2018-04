Un Lyonnais attaqué par ses quatre maîtresses... en même temps!

Un homme était tranquillement installé chez lui alors qu’il a reçu la visite impromptue de quatre de ses maîtresses.

À son grand désarroi, elles n’étaient pas sur son porche pour l’inviter à aller faire un pique-nique ou une balade dans le parc...

Dès que la porte s’est ouverte, le Don Juan s’est fait pousser au sol. Selon le Progrès, ses conquêtes l’ont ensuite roué de coups en l’insultant avec véhémence.

Nul ne sait comment les quatre femmes ont appris que le Lyonnais de 27 ans se riait d’elles... ni comment elles se sont rencontrées pour organiser leur expédition de règlement de comptes d’ailleurs.

D’après BFMTV.com, le Français est un friand des rencontres via Internet pour des histoires d’un soir ou des relations plus longues. Les dames ont finalement découvert que l’amant les trompait et elles ont décidé de se venger.

Après avoir donné une sévère correction au beau parleur, les quatre femmes sont reparties de chez lui avec des vêtements, un téléphone cellulaire, et d’autres objets qu’elles lui ont offerts.

Les quatre assaillantes ont été arrêtées seront jugées le 17 septembre et leur victime a été incapable de travailler pendant trois jours après l’attaque... Ayoye!