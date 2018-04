Un printemps pour tout le monde

Ce week-end, il y en a pour tous les goûts. Quand je dis pour tous les goûts, c’est qu’on passe du rire, à la gastronomie, jusqu’à l’ésotérisme... Je pique votre curiosité, non?! Les sorties en ce début de printemps sont uniques : on trinque à l’humour québécois, on mange des plats à l’érable à l’extérieur avec la nouvelle Bolduc et on ira se faire tirer aux cartes au tarot et rééquilibrer nos énergies au salon le plus original en ville.

Voici donc trois activités pour tout le monde à ne pas manquer!

BOIRE : Les humoristes deviennent mixologues à HUMOUR ON THE ROCKS

Photo courtoisie

Demain soir, plusieurs humoristes se réunissent à la troisième édition de la soirée-bénéfice Humour on the Rocks. Imaginez François Morency, Mathieu Cyr, Marie-Lyne Joncas et Alex Perron en arrière du bar... transformés en mixologues! En effet, les comiques prendront part au jeu de préparer en duo le meilleur cocktail de la soirée pour ramasser des fonds à la mission pédagogique de l’École nationale de l’humour. C’est au Salon urbain, de la Place des Arts que 400 convives du milieu des affaires seront attendus. Les billets sont disponibles sur le site lepointdevente.com. (À partir de 21h00 - 175 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

MANGER : Complètement sucres de retour à Hochelaga

Photo courtoisie

Qui dit printemps, dit aussi la saison du sirop d’érable au Québec. Encore une fois, l’événement gastronomique Complètement sucres invite ce samedi, les Montréalais à assister à la compétition culinaire la plus sucrée en ville! C’est dans Hochelaga, dans le Parc Morgan, que les chefs des restaurants du quartier se livreront toute une lutte, afin de gagner la meilleure bouchée préparée à base de produits d’érable. Parmi les onze établissements participants, on retrouve Les Canailles, L’État-Major, Le Valois, Le Restaurant Cabotins qui seront tous jugés par un jury vedette. On pourra donc compter sur la présence de Geneviève Everell, la chef-propriétaire Sushi à la maison, de Philippe Pépin, animateur à Rythme FM et d’autres stars de blogues gastronomiques. Petits et grands pourront non seulement goûter aux bouchées, mais aussi à participer aux nombreuses activités, comme la tire sur neige, lancer de la hache et même sciage de rondins! Ah j’oubliais : l’actrice Debby Lynch-White qui interprète La Bolduc, sera sur place pour rencontrer le public! (Débute à midi jusqu’à 16h00 - Parc Morgan, rue Gaboury Montréal)

SORTIR : Le Salon Métaphysique et Spirituel de Montréal

Photo courtoisie

Avez-vous déjà entendu parler du Salon Métaphysique et Spirituel de Montréal, organisé par la boutique Crystal Dreams? Il s’agit du salon le plus ésotérique qui soit en ville, mais aussi le plus méditatif. Pour les curieux, les yogis ou encore les habitués de la médecine alternative, cet événement vous en mettra plein la vue! C’est donc à l’Hôtel Hyatt au centre-ville, que vous aurez la chance de découvrir plus de 90 exposants dans le monde spirituel et ésotérique : objets de collection, pierres semi-précieuses, cristaux, nutrition naturelle, cours de méditation, des rencontres avec des shamans, des lecteurs de tarots et des guérisseurs spirituels. D’ailleurs, l’entrée est totalement gratuite et admissible à tous. (Ouvert de 10h00 à 20h00 au 1255 rue Jeanne-Mance, Montréal)