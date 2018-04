Un rêve au bord de l’eau

« J’en rêve depuis toujours. C’est excitant ! Je perds tous les repères que j’avais. C’est niaiseux, mais on devra trouver notre épicerie ou encore notre boulanger. Cet été on va se familiariser avec notre nouveau secteur », raconte-t-elle au dévoilement du Gala Artis 2018, mardi.

« On déménage le lendemain du Gala Artis, ce ne sera pas glam du tout ! On va avoir la face dans les boîtes, car on va être sur le point de déménager, tout de suite après le gala », dit-elle en riant.