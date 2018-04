Avec ces deux entrepreneurs, on peut donner à une cause en allant voir un show

Give-a-Seat est une de ces entreprises qui tentent de s’imposer en ayant un impact social concret.

Au Québec, la plupart des évènements se remplissent à 70%. Il y a donc toujours des billets disponibles. L’idée de Give-a-seat est de reprendre ces billets-là, de les vendre au rabais et de donner 80% des revenus à des œuvres caritatives.

Au commencement, y avait deux gars.

Le premier est un fanatique de tennis natif de Sainte-Adèle et l’autre est un Breton maniaque de jiu-jitsu. Tous deux diplômés de HEC, ils ont lancé leur entreprise en dernière année du bac.

Une idée qui a tout propulsé

Au départ, les deux étudiants décident seulement qu’ils veulent entreprendre. C’est ça, leur idée. Du reste, ils ne savent pas encore dans quelle direction ils iront.

En allant voir une compétition sportive, ils se rendent compte que des sièges sont vides, ils apprennent même qu’on fait appel à des bénévoles pour remplir les tribunes. Pourtant, il y a de la demande, puisque des personnes cherchent des billets devant le stade.

De là, le projet est lancé.

Un plan d’affaires concluant

En mai 2016, ils avaient un pécule de 10 000$ gagné à un concours entrepreneurial, des clients et une place dans un incubateur pour pouvoir partir en affaires sur de bonnes bases.

Leur modèle d’affaires répond à la volonté d’impact social des organisateurs en remplissant davantage leurs évènements et en apportant des ressources supplémentaires aux organismes caritatifs.

En achetant des billets sur Give-a-Seat, on participe à une bonne cause.

Et maintenant ?

Presque une année après son lancement officiel en juin 2017, Give-a-seat a vendu 2500 billets. De leurs revenus, plus de 50 000$ sont directement allés dans les caisses d’associations.

Pour le concert de Roger Waters, ils ont mis en vente à 80$ des tickets qui en coûtaient 160, et ont récolté plus de 9500$ pour le Club des petits déjeuners.

Toutefois, l’entreprise n’est pas encore viable et les fondateurs ne se versent pas de salaires. « Mais on allège un peu nos dépenses avec les revenus qui restent », confie le cofondateur.

En allant sur leur site, je remarque que quatre offres seulement sont en vente. « À Montréal, on dépend pas mal de la saisonnalité », souligne Théo. En été, l’offre peut augmenter considérablement.

Afin de faire vivre leur compagnie, ils doivent néanmoins s’étendre.

Des ambitions outre-Atlantique

Pour cela, Théo est allé en France, où il a pu rencontrer de grands producteurs d’évènements et conclure des accords.

Selon les prévisions de la compagnie, il faudra vendre 25 000 billets entre Montréal et Paris l’année prochaine, soit dix fois plus que l’année passée. Pour atteindre leurs objectifs, ils espèrent augmenter leur offre montréalaise et miser sur le grand potentiel de vente parisien.

Ils devront notamment développer leurs ressources technologiques et humaines. Pour l’instant, ils ne sont que deux et il n’y a qu’un site internet plutôt basique. Pas d’application mobile. Leurs concurrents, comme Groupon et Tuango, sont en avance de ce coté-là.

Bien qu’ils représentent une alternative d’achat, ces entreprises n’ont pas la même vision sociale que Give-a-Seat, unique de ce point de vue.

Et Théo est confiant : « Tant qu’on prend du plaisir et qu’on voit que ça avance, on continue ».

Il faudra peut-être faire appel à des investisseurs externes. Les deux entrepreneurs sont assez ouverts à cette perspective, « même si ça veut dire avoir moins d’indépendance ».

Quelque soit la suite, la jeune entreprise détient déjà une manière innovante d’avoir un impact social, et cela pourra mener loin.