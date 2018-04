Dangereux Trudeau

On constate maintenant que la conduite du premier ministre est littéralement dangereuse pour le Canada et ses intérêts.

On apprend cette semaine que le message en question a provoqué une réelle commotion dans nos services consulaires. Dans les heures qui ont suivi sa publication, les demandes d’asile se sont mises à arriver par centaines, le système s’est engorgé. Des échanges de courriels obtenus par le National Post démontrent que des fonctionnaires débordés et paniqués se sont demandé si le tweet du premier ministre devait être interprété comme une directive politique.

Avec pour résultat que le système d’évaluation des demandes est bouché pour plusieurs années, juste avant un été dont on attend qu’il sera encore plus chaud. Le tout alors qu’une campagne électorale se mettra en branle au Québec.

On savait déjà que son action en la matière se résumait à faire la morale à ses concitoyens. On a désormais la preuve qu’il est à l’origine de cet afflux, en même temps qu’il refuse d’investir les ressources nécessaires pour qu’il soit bien géré.

On critique souvent les gens qui s’inquiètent de cette marée humaine et les politiciens qui font écho à leurs préoccupations. Or, le premier responsable de cette crise et de sa politisation, c’est Justin Trudeau lui-même.